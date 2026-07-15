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На Львівщині засновано конкурс «Ген України» імені Фаріон: як долучитися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Львівщині засновано конкурс «Ген України» імені Фаріон: як долучитися
Усі учасники конкурсу отримають дипломи, а переможців у кожній номінації відзначать цінними призами або преміями
фото: Shutterstock

Оголошення конкурсу відбуватиметься щороку до 19 липня

На Львівщині започатковують обласний конкурс «Ген України» імені професора Ірини Фаріон. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, передає «Главком».

«Конкурс покликаний вшанувати пам'ять професорки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, продовжити її справу з популяризації української мови та життєписів видатних українців, а також підтримати талановиту учнівську й студентську молодь», – наголошує Львівська ОВА.

До участі запрошують учнів закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти Львівщини, а також учнів українських суботніх, недільних та інших шкіл за кордоном.

Конкурс проводитимуть у трьох номінаціях:

  • Есе про українців, які відіграли важливу роль в історії, науці, суспільному, економічному та політичному житті України. Цю номінацію проводитиме Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Відеоролик про видатних українців. Організатором номінації є департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;
  • Плакат, присвячений популяризації української мови. Номінацію проводитиме Національний університет «Львівська політехніка».

Зазначається, що оголошення конкурсу відбуватиметься щороку до 19 липня. Прийом конкурсних робіт триватиме з 1 до 30 вересня, їх оцінювання – з 1 до 15 жовтня. Результати – 27 жовтня.

Подати конкурсні роботи можна буде на електронну адресу [email protected] або за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4А, департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Усі учасники конкурсу отримають дипломи, а переможців у кожній номінації відзначать цінними призами або преміями. Найкращі есе опублікують на сайті департаменту освіти і науки Львівської ОДА та видадуть окремою збіркою. Відеороботи переможців розмістять на YouTube-каналі департаменту та інших організаторів, а плакати представлять у форматі пересувної виставки.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові.

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Теги: Львівщина Ірина Фаріон

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