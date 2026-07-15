На Львівщині засновано конкурс «Ген України» імені Фаріон: як долучитися

Усі учасники конкурсу отримають дипломи, а переможців у кожній номінації відзначать цінними призами або преміями

Оголошення конкурсу відбуватиметься щороку до 19 липня

На Львівщині започатковують обласний конкурс «Ген України» імені професора Ірини Фаріон. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, передає «Главком».

«Конкурс покликаний вшанувати пам'ять професорки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, продовжити її справу з популяризації української мови та життєписів видатних українців, а також підтримати талановиту учнівську й студентську молодь», – наголошує Львівська ОВА.

До участі запрошують учнів закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти Львівщини, а також учнів українських суботніх, недільних та інших шкіл за кордоном.

Конкурс проводитимуть у трьох номінаціях:

Есе про українців, які відіграли важливу роль в історії, науці, суспільному, економічному та політичному житті України. Цю номінацію проводитиме Львівський національний університет імені Івана Франка;

про українців, які відіграли важливу роль в історії, науці, суспільному, економічному та політичному житті України. Цю номінацію проводитиме Львівський національний університет імені Івана Франка; Відеоролик про видатних українців. Організатором номінації є департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;

про видатних українців. Організатором номінації є департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; Плакат, присвячений популяризації української мови. Номінацію проводитиме Національний університет «Львівська політехніка».

Зазначається, що оголошення конкурсу відбуватиметься щороку до 19 липня. Прийом конкурсних робіт триватиме з 1 до 30 вересня, їх оцінювання – з 1 до 15 жовтня. Результати – 27 жовтня.

Подати конкурсні роботи можна буде на електронну адресу [email protected] або за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4А, департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Усі учасники конкурсу отримають дипломи, а переможців у кожній номінації відзначать цінними призами або преміями. Найкращі есе опублікують на сайті департаменту освіти і науки Львівської ОДА та видадуть окремою збіркою. Відеороботи переможців розмістять на YouTube-каналі департаменту та інших організаторів, а плакати представлять у форматі пересувної виставки.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові.