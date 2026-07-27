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На Львівщині легковик протаранив мотоцикл: загинув 17-річний водій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Львівщині легковик протаранив мотоцикл: загинув 17-річний водій
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини аварії
фото: Львівська обласна прокуратура

За даними слідства, 24-річна водійка під час повороту не надала перевагу мотоциклу

У Стрийському районі Львівської області в ніч проти 27 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 17-річний водій мотоцикла, а його 14-річна сестра дістала травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області та обласну прокуратуру.

Аварія сталася близько 00:30 в одному із сіл Стрийського району. За попередніми даними слідства, 24-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Skoda Fabia, під час повороту ліворуч для заїзду на подвір'я не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу Geon, за кермом якого перебував 17-річний житель Нового Роздолу. Унаслідок зіткнення хлопець загинув на місці.

На Львівщині легковик протаранив мотоцикл: загинув 17-річний водій фото 1
фото: Львівська обласна прокуратура

Його 14-річна сестра, яка була пасажиркою мотоцикла, отримала травми середньої тяжкості. Дівчину госпіталізували до медичного закладу. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, у селі Шкарівка Білоцерківського району 17-річний водій за кермом ВАЗ виїхав на зупинку громадського транспорту та збив трьох пішоходів. 

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Теги: мотоцикл аварія ДТП Львівщина

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