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Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс
Йоган Нескенс ррацював асистентом головного тренера збірної Нідерландів та «Барселони»
фото: FC Barcelona

У складі збірної Нідерландів Йоган Нескенс ставав віцечемпіоном світу 1974 та 1978 років

На 74-му році життя помер колишній футболіст нідерландського «Аяксу» та іспанської «Барселони» Йоган Нескенс. Про це повідомляє Королівський футбольний союз Нідерландів. 

Нескенс помер 6 жовтня в Алжирі у віці 73 років. 

Нескенс перейшов у Аякс зі свого рідного РКХ у 18-річному віці. В амстердамському клубі юнак пограв пліч-о-пліч зі своїм кумиром Йоганом Кройффом, а потім пішов його стопами, перебравшись до Барселони. 

У складі нідерландського «Аякса» півзахисник став триразовим володарем Кубка європейських чемпіонів та двічі виграв Суперкубок УЄФА. З «Барселоною» здобув два Кубка кубків. 

У складі збірної Нідерландів Нескенс провів 49 матчів, у яких забив 17 голів
У складі збірної Нідерландів Нескенс провів 49 матчів, у яких забив 17 голів
фото з відкритих джерел

Також виступав за нідерландські РХК та «Гронінген», «Нью-Йорк Космос», «Міннесоту Страйкерс» та «Форт-Лодердейл Сан» зі США. Нескенс завершив кар'єру в Швейцарії, де грав за «Левенбрау», «Бар» та «Цуг-94». 

У складі збірної Нідерландів Нескенс провів 49 матчів, у яких забив 17 голів, ставав віцечемпіоном світу 1974 та 1978 років. У 1976 році він здобув бронзу чемпіонату Європи.

Працював асистентом головного тренера збірної Нідерландів та «Барселони», коли їх очолював Франк Райкард.  

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок навколофутбол

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