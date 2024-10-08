Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс

У складі збірної Нідерландів Йоган Нескенс ставав віцечемпіоном світу 1974 та 1978 років

На 74-му році життя помер колишній футболіст нідерландського «Аяксу» та іспанської «Барселони» Йоган Нескенс. Про це повідомляє Королівський футбольний союз Нідерландів.

Нескенс помер 6 жовтня в Алжирі у віці 73 років.

Нескенс перейшов у Аякс зі свого рідного РКХ у 18-річному віці. В амстердамському клубі юнак пограв пліч-о-пліч зі своїм кумиром Йоганом Кройффом, а потім пішов його стопами, перебравшись до Барселони.

У складі нідерландського «Аякса» півзахисник став триразовим володарем Кубка європейських чемпіонів та двічі виграв Суперкубок УЄФА. З «Барселоною» здобув два Кубка кубків.

У складі збірної Нідерландів Нескенс провів 49 матчів, у яких забив 17 голів фото з відкритих джерел

Також виступав за нідерландські РХК та «Гронінген», «Нью-Йорк Космос», «Міннесоту Страйкерс» та «Форт-Лодердейл Сан» зі США. Нескенс завершив кар'єру в Швейцарії, де грав за «Левенбрау», «Бар» та «Цуг-94».

У складі збірної Нідерландів Нескенс провів 49 матчів, у яких забив 17 голів, ставав віцечемпіоном світу 1974 та 1978 років. У 1976 році він здобув бронзу чемпіонату Європи.

Працював асистентом головного тренера збірної Нідерландів та «Барселони», коли їх очолював Франк Райкард.