Головна Спорт
search button user button menu button

Лишається один день до відкриття Олімпіади-2024: анонс змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Лишається один день до відкриття Олімпіади-2024: анонс змагань
Для Вероніки Марченко ця Олімпіада буде третьою в кар'єрі
фото: Peak Sport

У боротьбу вступають представники стрільби з лука

Уже завтра, 26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор–2024, яка пройде на річці Сені та стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах. 

Проте змагальна частина для деяких видів спорту вже набирає обертів. Учора перші матчі провели представники футболу та регбі–7, зокрема футбольна збірна України поступилася Іраку з рахунком 1:2 та посідає третє місце своєї групи після стартового туру

Сьогодні ж стартують змагання у гандболі та стрільбі з лука. Якщо гандболісти ділитимуть арену з важкою атлетикою, і організаторам необхідно встигнути підготувати арену до нових змагань, то ось у лучників насичена програма, яка вимагає проведення кваліфікаційного раунду за день до початку Олімпіади.  

Наші лучники будуть єдиними представниками, які виступлять сьогодні. Вероніка Марченко та Михайло Усач проведуть попередній раунд, у якому в 12 серіях зроблять 72 постріли (по 6 у кожній). Ранжувальний раунд стане важливим через те, що відбуватиметься кваліфікація до плейоф у змішаній команді, куди потраплять лише 16 найкращих дуетів, а також він сформує турнірні сітки на особисті першості. 

Кваліфікація у стрільбі з лука не транслюється, проте результати можна знайти на офіційному сайті Олімпійських Ігор

Розклад українців на Олімпіаді–2024 (25 липня)

  • 10:30. Стрільба з лука. Жінки. Рейтинговий раунд. Вероніка Марченко
  • 15:15. Стрільба з лука. Чоловіки. Рейтинговий раунд. Михайло Усач

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

Теги: стрільба Вероніка Марченко Збірна України Україна Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака ЗСУ на склад боєприпасів у Воронезькій області: супутникове фото
Атака ЗСУ на склад боєприпасів у Воронезькій області: супутникове фото
26 червня, 03:35
За його словами власника компанії Autostrada Максима Шкіля, обсяг виділених на будівництво коштів не перевищує 10% від потреби
Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва
1 липня, 15:06
Росія піднімала в небо МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
29 червня, 10:33
Зеленський пообіцяв, що найближчим часом урядовці представлять всю конкретику
Проблеми зі світлом та мобільним зв'язком: Зеленський анонсував нові рішення
3 липня, 20:41
У чергах стоять чоловіки різного віку
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
11 липня, 00:00
Зеленський наголосив, що війна «не повинна тривати так довго»
Зеленський закликав розширити навчання українських пілотів на F-16
12 липня, 08:55
Міністр закордонних справ Біллстрьом: «Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen коли програма з F-16 буде завершена»
Швеція пояснила, чому зупинила передавання винищувачів Gripen Україні
11 липня, 09:15
За словами заступниці міністра соціальної політики кількість дітей в Україні щороку скорочується
На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох
18 липня, 18:48
Донька стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
20 липня, 18:18

Спорт

У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття
У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття
Підсумки дня на Олімпіаді. Українські лучники завершують боротьбу у міксті
Підсумки дня на Олімпіаді. Українські лучники завершують боротьбу у міксті
Лишається один день до відкриття Олімпіади-2024: анонс змагань
Лишається один день до відкриття Олімпіади-2024: анонс змагань
Олімпіада. Українські футболісти ділять третє місце в групі після поразки від Іраку
Олімпіада. Українські футболісти ділять третє місце в групі після поразки від Іраку
Україна розпочинає виступи на Олімпіаді: анонс першого змагального дня
Україна розпочинає виступи на Олімпіаді: анонс першого змагального дня
Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024
Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9783
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8902
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8614
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua