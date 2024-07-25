Лишається один день до відкриття Олімпіади-2024: анонс змагань

Для Вероніки Марченко ця Олімпіада буде третьою в кар'єрі

У боротьбу вступають представники стрільби з лука

Уже завтра, 26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор–2024, яка пройде на річці Сені та стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах.

Проте змагальна частина для деяких видів спорту вже набирає обертів. Учора перші матчі провели представники футболу та регбі–7, зокрема футбольна збірна України поступилася Іраку з рахунком 1:2 та посідає третє місце своєї групи після стартового туру.

Сьогодні ж стартують змагання у гандболі та стрільбі з лука. Якщо гандболісти ділитимуть арену з важкою атлетикою, і організаторам необхідно встигнути підготувати арену до нових змагань, то ось у лучників насичена програма, яка вимагає проведення кваліфікаційного раунду за день до початку Олімпіади.

Наші лучники будуть єдиними представниками, які виступлять сьогодні. Вероніка Марченко та Михайло Усач проведуть попередній раунд, у якому в 12 серіях зроблять 72 постріли (по 6 у кожній). Ранжувальний раунд стане важливим через те, що відбуватиметься кваліфікація до плейоф у змішаній команді, куди потраплять лише 16 найкращих дуетів, а також він сформує турнірні сітки на особисті першості.

Кваліфікація у стрільбі з лука не транслюється, проте результати можна знайти на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Розклад українців на Олімпіаді–2024 (25 липня)

10:30. Стрільба з лука. Жінки. Рейтинговий раунд. Вероніка Марченко

15:15. Стрільба з лука. Чоловіки. Рейтинговий раунд. Михайло Усач

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.