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Підсумки дня на Олімпіаді. Українські лучники завершують боротьбу у міксті

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Підсумки дня на Олімпіаді. Українські лучники завершують боротьбу у міксті
Вероніка Марченко та Михайло Усач представляють Україну на Олімпіаді
Фото: Національний олімпійський комітет України

Для одного з наших представників кваліфікація вийшла невдалою

Хоча змагання сьогодні ще тривають, для українських спортсменів цей день Олімпіади-2024 вже завершився. Виходили боротися за якомога кращі турнірні сітки представники стрільби з лука, які провели рейтинговий раунд. 

Вероніка Марченко відзначилася стабільною стрільбою та посіла 25 місце. Її суперницею в особистій першості на стадії 1/32 фіналу стане представниця Китайського Тайпею Цай-Чі Лі, яка стала сороковою у кваліфікації. Варто зазначити, що на минулій Олімпіаді Вероніка також починала виступ у плейоф матчем з представницею Тайпею – тоді Марченко перемогла дворазову чемпіонку світу Ле Цзяньїнь з рахунком 6:4. 

А ось дебютанту такого рівня змагань, Михайлу Усачу, не вдалося стабільно відстріляти рейтинговий раунд. У його активі були як хороші, так і невдалі серії, що призвело до 48 місця та зустрічі в першому раунді з бразильцем Маркусом Д'Альмейдою, який є першим номером світового рейтингу. 

Не вдалося нашим лучникам відібратися до змішаної команди, адже після обох відбіркових раундів з сумою українці посіли 21 місце. Далі проходило лише 16, тому для наших спортсменів єдиним шансом на нагороди будуть індивідуальні турніри, які почнуться за декілька днів. 

Завтра ж пройде офіційна церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2024, яка буде показана офіційними трансляторами – Суспільним. 

Результати виступу українців 25 липня

Стрільба з лука

Особиста першість, попередній раунд

25. Вероніка Марченко, 657 балів

48. Михайло Усач, 651 бал

Змішана командна першість

21. Україна (Вероніка Марченко, Михайло Усач), 1308 балів

Нагадаємо, представниця Південної Кореї Лім Сі Хьон встановила перший світовий рекорд Олімпійських ігор-2024 у стрільбі з лука

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

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Теги: стрільба з лука українці Олімпіада Україна Вероніка Марченко

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