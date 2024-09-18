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Авіакомпанія Ryanair повідомила деталі затримання Усика в аеропорту Кракова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Авіакомпанія Ryanair повідомила деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
Вчора ввечері Олександра Усика було затримано в аеропорту Кракова
скриншот відео з Telegram-каналу Жана Беленюка

В авіакомпанії повідомили, що інцидент розгорівся через колегу Усика

Авіакомпанія Ryanair відреагувала на затримання українського боксера Олександра Усика в аеропорту польського Кракова. Про це повідомляє Tribuna.com.

У поясненні йдеться, що інцидент розгорівся через колегу Усика, якому було справедливо відмовлено в посадці, після чого боксер також не захотів сідати у літак, хоча до нього претензій не було.

«Цьому пасажиру (товаришу Олександра) було справедливо відмовлено у посадці на рейс Buzz (дочірня компанія Ryanair) із Кракова до Салонік (17 вересня) співробітником аеропорту Кракова через його неадекватну поведінку. Його супутнику (пану Усику) не було відмовлено у посадці, проте він вирішив не сідати», – пояснили в авіакомпанії. 

Після завершення посадки співробітник аеропорту викликав допомогу, де пасажирів зустріла поліція аеропорту. 

Нагадаємо, що вчора, 17 вересня, приблизно о 23:05 народний депутат України Жан Беленюк повідомив у своєму Telegram-каналі про затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він також опублікував відео, на якому видно, як польські правоохоронці надягають на спортсмена кайданки. На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив обурення ставленням до українського громадянина та чемпіона і доручив МЗС та поліції розібратися в ситуації. Згодом Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова.

Польський промоутер Анджей Василевський поділився подробицями інциденту з затриманням українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика в аеропорту Кракова.

Як заявив майор прикордонної служби Яцек Міхаловський у коментарі місцевому виданню Dziennik Polski, використання наручників під час затримання українського боксера Олександра Усика було пов'язано з надмірною жестикуляцією. За словами прикордонника, Олександра Усика та ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів.

Теги: літак поліція Жан Беленюк відео Олександр Усик

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