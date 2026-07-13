Скандальний форвард «Динамо» відмовився покинути клуб – ЗМІ

У Владіслава Бленуце не склалося в столиці України з першого дня

Столичний гранд намагається здихатися легіонера

Нападник київського «Динамо» Владіслав Бленуце відхилив пропозицію «Левадіакоса» з грецької Левадії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Sporturilor.

Ексфорвард молодіжних збірних Молдови та Румунії не захотів продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції. Бленуце не задовольнили фінансові умови середняка Суперліги. «Левадіакос» запропонував зарплату в розмірі 16 тисяч євро на місяць, а в Києві він отримує орієнтовно 40 тисяч.

У глухий кут зайшли й перемовини між клубами. «Синьо-зелені» розраховували орендувати нападника на сезон із правом викупу за 800 тисяч євро. «Динамо» же готове продати Бленуце за такі відступні, але частину коштів прагне отримати вже цього літа.

Інтерес до форварда нібито також проявляють іспанський «Кадіс», «Сігма» з чеського Оломоуца, польські клуби («Ракув», «Вєчиста»). Раніше Бленуце цікавилося бухарестське «Динамо». Проте, румунський гранд не виходив на «біло-синіх» із конкретною пропозицією.

Бленуце перебрався до Києва на фініші літнього трансферного вікна торік. Він одразу потрапив у скандал через специфічний контент у соцмережах. Нападник і його кохана регулярно ставили вподобайки російським пропагандистам. Після розголосу новачок «біло-синіх» записав спеціальне звернення з вибаченнями, а першу зарплату передав на потреби ЗСУ.

У минулому сезоні Бленуце провів лише 11 матчів за «Динамо» в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Контракт форварда з паспортами Молдови та Румунії зі столичним грандом розрахований до літа 2030 року, а перехід коштував орієнтовно 2 млн євро.

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.