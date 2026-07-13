Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальний форвард «Динамо» відмовився покинути клуб – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Скандальний форвард «Динамо» відмовився покинути клуб – ЗМІ
У Владіслава Бленуце не склалося в столиці України з першого дня
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд намагається здихатися легіонера

Нападник київського «Динамо» Владіслав Бленуце відхилив пропозицію «Левадіакоса» з грецької Левадії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Sporturilor.

Ексфорвард молодіжних збірних Молдови та Румунії не захотів продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції. Бленуце не задовольнили фінансові умови середняка Суперліги. «Левадіакос» запропонував зарплату в розмірі 16 тисяч євро на місяць, а в Києві він отримує орієнтовно 40 тисяч.

У глухий кут зайшли й перемовини між клубами. «Синьо-зелені» розраховували орендувати нападника на сезон із правом викупу за 800 тисяч євро. «Динамо» же готове продати Бленуце за такі відступні, але частину коштів прагне отримати вже цього літа.

Інтерес до форварда нібито також проявляють іспанський «Кадіс», «Сігма» з чеського Оломоуца, польські клуби («Ракув», «Вєчиста»). Раніше Бленуце цікавилося бухарестське «Динамо». Проте, румунський гранд не виходив на «біло-синіх» із конкретною пропозицією.

Бленуце перебрався до Києва на фініші літнього трансферного вікна торік. Він одразу потрапив у скандал через специфічний контент у соцмережах. Нападник і його кохана регулярно ставили вподобайки російським пропагандистам. Після розголосу новачок «біло-синіх» записав спеціальне звернення з вибаченнями, а першу зарплату передав на потреби ЗСУ.

У минулому сезоні Бленуце провів лише 11 матчів за «Динамо» в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Контракт форварда з паспортами Молдови та Румунії зі столичним грандом розрахований до літа 2030 року, а перехід коштував орієнтовно 2 млн євро.

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Бесєдін був провідним форвардом київського «Динамо»
Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років
11 липня, 19:30
«Динамо» зіграло спаринг проти клубу елітного польського дивізіону
«Динамо» перемогло у спарингу на наступний день після матчу Ліги Європи
10 липня, 16:05
«Біло-синім» не вистачило завершального удару
«Динамо» зіграло перший поєдинок із «Універсітатею Клуж» у кваліфікації Ліги Європи
9 липня, 22:01
Гравці «Динамо» перед початком спарингу на зборі в Австрії
«Динамо» оголосило заявку на Лігу Європи
8 липня, 15:21
Денис Попов знову випав із обойми Ігоря Костюка
«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
9 липня, 18:27
Ультрас київського «Динамо» разом фанатами «Динамо» (Мінськ) намалювали графіті з коротким посланням
«Нам з вами немає що ділити!». Ультрас «Динамо» звернулися до білорусів
8 липня, 11:21
Матвій Пономаренко звернув на себе увагу європейських грандів
Бомбардир «Динамо» зацікавив чемпіона Португалії – ЗМІ
2 липня, 00:17
Назарій Русин знову виступатиме в УПЛ
Колишній нападник «Динамо» повернувся в чемпіонат України
1 липня, 19:55
Матвій Пономаренко опинився в обіймах Олександра Караваєва
«Динамо» випередило «Шахтар» за представництвом у збірній сезону Прем'єр-ліги
26 червня, 12:29

Новини

Керівник «Ред Булла» зробив невтішний прогноз на другу половину сезону Формули-1
Керівник «Ред Булла» зробив невтішний прогноз на другу половину сезону Формули-1
Скандальний форвард «Динамо» відмовився покинути клуб – ЗМІ
Скандальний форвард «Динамо» відмовився покинути клуб – ЗМІ
Українські борці вільного стилю здобули дві нагороди на Чемпіонаті Європи U20
Українські борці вільного стилю здобули дві нагороди на Чемпіонаті Європи U20
«Барселона» підтвердила трансфер зірки чемпіонату Німеччини
«Барселона» підтвердила трансфер зірки чемпіонату Німеччини
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзові нагороди етапу Кубка світу
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзові нагороди етапу Кубка світу
«Реал» остаточно визначився з майбутнім Луніна – ЗМІ
«Реал» остаточно визначився з майбутнім Луніна – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
89K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
89K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
84K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua