Визначилися потенційні суперники «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудеться 6 серпня, матч-відповідь – 13 серпня

У понеділок, 20 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Якщо «Динамо» не зможе здолати грецький ПАОК у другому кваліфікаційномму раунді Ліги Європи, то наступним суперником киян у третьому відбірному раунді Ліги конференцій стане команда, яка зазнає поразки у протистоянні «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА (Софія, Болгарія).

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду відбудеться 6 серпня, матч-відповідь – 13 серпня.

Нагадаємо, голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет прокоментував перемогу над «Університатею Клуж» в серії пенальті та вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги Європи.

На думку воротаря, його команда мала перемагати румунську команду в обох зустрічах. Окрім цього Нещерет зізнався, що мав підказки від тренерів, які допомогли йому у серії пенальті.

«Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали.

Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна», – сказав Нещерет.