«Динамо» лише в серії пенальті визначило долю місця в кваліфікації Ліги Європи

Столичний гранд звів унічию обидва поєдинки раунду

Київське «Динамо» лише в серії одинадцятиметрових зуміло дотиснути «Універсітатю» (0:0, пенальті – 4:2) з румунського Клужа-Напоки в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчева ситуація

Минулого тижня команди перетнулися вперше. Попри намагання суперників, поєдинок завершився без забитих м'ячів (0:0). Футболісти «Динамо» виконали 27 ударів у напрямку воріт. Зокрема, шість разів вони влучили в рамку. Проте, відкрити рахунок «біло-синім» не судилося. «Студенти» спромоглися лише на три удари в напрямку воріт Нещерета.

Перебіг подій

Вітчизняний гранд захопив ініціативу з перших хвилин. У дебюті голкіпер впорався з ударом Пономаренка з відскоку, а Редушко на добиванні пробив над воротами. Згодом останній відправив м'яч у сітку, але перед цим Піхальонок опинився в офсайді.

Перед екватором тайму команди обмінялися небезпечними моментами. Неузгодженість Нещерета й Біловара подарувала шанс Біку, та його спробу оборонець таки заблокував. А згодом Волошин забив після передачі Редушка. Щоправда, з офсайду.

До перерви «Динамо» змарнувало ще кілька моментів. Зокрема, Пономаренко головою пробив у поперечину. А ось з двома спробами Піхальонка впорався Міхаїл.

Богдан Редушко гол оформив, але не за правилами фото: ФК «Динамо»

«Біло-сині» продовжили контролювати територію і в другому таймі. До середини 45-хвилинки відкрити рахунок могли Волошин і Редушко. Та перший не влучив у рамку на ближній стійці, а другий не переграв кіпера з центру штрафного.

Пізніше забракло влучності Пономаренку та тому ж Волошину. «Універсітатя Клуж» відповіла моментами Кіпчу та Драмме. Перший відправив м'яч поруч із «дев'яткою». Натомість другий низовим ударом лише розім'яв Нещерета.

Під кінець основного часу «Динамо» змарнувало ще дві нагоди. Постріл Волошина в ближній кут парирував Міхаїл. А от Огундана пробив над воротами після розіграшу штрафного з Ярмоленком. Довелося командам грати овертайм.

У двох таймах по 15 хвилин із моментами стало вкрай сутужно. Чи то суперники прагнули уникнути зайвого ризику, чи то їх почала долати втома. Як наслідок, доля місця в наступному раунді визначилася у серії одинадцятиметрових.

«Динамівці» Ярмоленко, Бражко, Пономаренко та Лонвейк свої удари впевнено реалізували. Натомість Нещерет ефектно парирував постріл Кодрі, а Кіпчу відправив м'яч вище воріт. Команда Ігоря Костюка виходить у наступний раунд, де суперником буде ПАОК із грецьких Салонік.

Ліга Європи 2026/27. Кваліфікація, перший раунд

«Універсітатя Клуж» – «Динамо» – 0:0 (пенальті – 2:4; перший матч – 0:0)

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.