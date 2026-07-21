«Динамо» втратило ключового захисника перед матчами Ліги Європи

Костянтин Вівчаренко зазнав травми та буде прооперований

Оборонець «Динамо» Костянтин Вівчаренко перенесе операцію після ушкодження коліна на старті сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

Вівчаренко вийшов на заміну в матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи з «Університатею Клуж», в якому «Динамо» перемогло в серії пенальті та здобуло путівку до другого відбіркового раунду. Відомо, що фланговий захисник зазнав травми протягом гри і буде змушений перенести операцію. Терміни відновлення Вівчаренка будуть відомі вже за результатами хірургічного втручання.

Більшу частину попереднього сезону Вівчаренко провів основним гравцем «Динамо» на позиції лівого оборонця, зокрема віддав чотири результативні передачі в чемпіонаті України – по дві у матчах з «Рухом» (5:1) та «Вересом» (3:0).

За відсутності Вівчаренка на лівому фланзі захисту «Динамо» має альтернативу в особі Владислава Дубінчака, який з перших хвилин розпочав обидва поєдинки з «Університатею» у єврокубках.

Від початку літа Вівчаренка пов'язували з трансфером до європейських клубів, зокрема приписували інтерес іспанського клубу «Депортіво», який повернувся до Ла Ліги. Футболіст пояснював, що новини про його можливий перехід наразі перебувають «на рівні чуток».

Команда Ігоря Костюка в другому раунді відбору Ліги Європи зіграє з грецьким ПАОКом (перший матч – у четвер, 23 липня). Новий сезон в українській Прем'єр-лізі стартує для киян 2 серпня матчем проти «Лівого Берега».

Нагадаємо, київське «Динамо» та грецький ПАОК дізналися потенційного суперника по наступній стадії кваліфікації Ліги Європи. Маючи статус «сіяної» пари, «динамівці» або команда із Салонік зійдуться у боротьбі за місце в раунді плейоф із переможцем у парі «Хаммарбю» (Швеція) – «Андерлехт» (Бельгія).

Київське «Динамо» може потрапити також до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій в разі поразки від грецького ПАОКа у другому колі відбору Ліги Європи. Тому для команди, яка програє у парі «Динамо» – ПАОК, також визначено суперника. Ним стане команда, що програє в парі «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).