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Легендарний гравець «Динамо» знайшов нову роботу і здивував своїм вибором

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Легендарний гравець «Динамо» знайшов нову роботу і здивував своїм вибором
Олексій Михайличенко більшість кар’єри гравця і тренера присвятив «Динамо»
фото: ФК Динамо

Олексій Михайличенко працюватиме у футзальному клубі

Легенда київського «Динамо» Олексій Михайличенко несподівано працевлаштувався в київському футзальному клубі «Фантом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба клубу.

За офіційною інформацією, фахівець обійматиме посаду радника президента з питань міжнародної та спортивної співпраці.

«Унікальний досвід та визнаний усіма авторитет Олексія Олександровича обовʼязково допоможе клубу з налагодженням всеукраїнського та інтернаціонального партнерства і покаже міць та перспективу нашого проєкту», – йдеться у повідомленні.

Олексій Михайличенко грав за «Динамо» з 1981 по 1990 рік. Згодом він двічі працював на посаді головного тренера (2002-04 та 2019-20), у різні роки працював на посадах виконуючого обовязки наставника основної команди, був асистентом головного тренера та спортивним директором клубу.

У минулому сезоні «Фантом» виграв Першу лігу України з футзалу. Вже у новому сезоні київський клуб зіграє у Екстра-лізі.

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Публикация от FC Fantom Kyiv Futsal (@fc_fantom.kyiv)

Нагадаємо, оборонець «Динамо» Костянтин Вівчаренко перенесе операцію після ушкодження коліна на старті сезону. Він вийшов на заміну в матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи з «Університатею Клуж», в якому «Динамо» перемогло в серії пенальті та здобуло путівку до другого відбіркового раунду. Відомо, що фланговий захисник зазнав травми протягом гри. Терміни відновлення Вівчаренка будуть відомі вже за результатами хірургічного втручання.

За відсутності Вівчаренка на лівому фланзі захисту «Динамо» має альтернативу в особі Владислава Дубінчака, який з перших хвилин розпочав обидва поєдинки з «Університатею» у єврокубках.

Від початку літа Вівчаренка пов'язували з трансфером до європейських клубів, зокрема приписували інтерес іспанського клубу «Депортіво», який повернувся до Ла Ліги. Футболіст пояснював, що новини про його можливий перехід наразі перебувають «на рівні чуток».

Команда Ігоря Костюка в другому раунді відбору Ліги Європи зіграє з грецьким ПАОКом (перший матч – у четвер, 23 липня). Новий сезон в українській Прем'єр-лізі стартує для киян 2 серпня матчем проти «Лівого Берега».

Теги: Олексій Михайличенко ФК «Динамо» футзал НОВИНИ ФУТБОЛУ

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