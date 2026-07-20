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Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стали відомі потенційні суперники «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» продовжує боротьбу у Лізі Європи
фото: «Динамо»

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду відбудеться 6 серпня, матч-відповідь – 13 серпня

У понеділок, 20 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Київське «Динамо» та грецький ПАОК дізналися потенційного суперника по наступній стадії.

Маючи статус «сіяної» пари, «динамівці» або команда із Салонік зійдуться у боротьбі за місце в раунді плейоф із переможцем у парі «Хаммарбю» (Швеція) – «Андерлехт» (Бельгія).

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду відбудеться 6 серпня, матч-відповідь – 13 серпня.

Нагадаємо, голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет прокоментував перемогу над «Університатею Клуж» в серії пенальті та вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги Європи.

На думку воротаря, його команда мала перемагати румунську команду в обох зустрічах. Окрім цього Нещерет зізнався, що мав підказки від тренерів, які допомогли йому у серії пенальті.

«Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали.

Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна», – сказав Нещерет.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи

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