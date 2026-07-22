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УЄФА оштрафувала суперника «Динамо» після матчу Ліги Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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УЄФА оштрафувала суперника «Динамо» після матчу Ліги Європи
«Університатя Клуж» лише у серії пенальті поступилася київському «Динамо»
фото: «Університатя Клуж»

Румунська команда отримала як фінансове покарання, так і обмеження для своїх вболівальників

УЄФА винесла рішення щодо дисциплінарних порушень під час матчу-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між румунською «Університатею Клуж» та київським «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

Що зробили румуни?

За підсумками розслідування румунський клуб отримав штраф на загальну суму 59 тисяч євро, а також умовне часткове закриття стадіону. Найсуворіше покарання «Університатя Клуж» отримала за расистську і дискримінаційну поведінку своїх уболівальників. За це клуб оштрафували на 15 тисяч євро та зобов'язали закрити трибуну на 1000 місць. Водночас ця санкція є умовною, і вона набуде чинності лише в разі повторного порушення протягом наступних двох років.

Також УЄФА наклав на румунський клуб низку інших штрафів: команда повинна сплатити 12 тис. євро за використання піротехніки, 10 тис. євро – за банери політичного або недоречного змісту, що дискредитують турніри УЄФА; 8 тис. євро – за блокування проходів та евакуаційних шляхів; 8 тис. євро – за використання лазерних указок проти футболістів «Динамо» і 6 тис. євро – за кидання сторонніх предметів на поле.

Наступні матчі команд

Попри поразку від «Динамо» (0:0, 2:4 у серії пенальті), «Університатя Клуж» продовжить виступи в єврокубках у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, де зустрінеться з норвезьким «Бранном». Домашній матч румунська команда проведе на нейтральному стадіоні Sepsi OSK Arena у Сфинту-Георге, тому умовне закриття частини трибун наразі не застосовуватиметься.

Натомість київське «Динамо» завдяки перемозі у серії пенальті вийшло до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де його суперником стане грецький ПАОК.

Нагадаємо, що «Динамо» оформило перехід оборонця збірної України. Оборонець Олексій Сич підписав із «біло-синіми» контракт на три роки. 

Теги: штраф ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи

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