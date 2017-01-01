Магія суперників на фоні невдалої гри «Динамо», «Шахтаря» та «Зорі». Огляд європейських ЗМІ

«Главком» пропонує реакцію ЗМІ країн, яким протистояли наші команди у єврокубках цього тижня

З початку тижня українські клуби знову представляли нашу країну в європейських клубних турнірах. Цього разу подарувати своїм шанувальникам приємні миттєвості єврокубкових днів нашим командам не вдалося. У межах групового раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» зазнав поразки від італійського з «Наполі». Київське «Динамо»

«Главком» пропонує реакцію ЗМІ країн, яким протистояли наші команди у єврокубках цього тижня

З початку тижня українські клуби знову представляли нашу країну в європейських клубних турнірах. Цього разу подарувати своїм шанувальникам приємні миттєвості єврокубкових днів нашим командам не вдалося.

У межах групового раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» зазнав поразки від італійського з «Наполі». Київське «Динамо» в Лізі Європи зіграло з албанським «Скендербеу» на виїзді, і так само супернику поступилося. В аналогічному змаганні луганська «Зоря», так само на території суперника, не змогла взяли очки в сутичці з шведським «Естерсундом».

«Главком» не полінився «пройтися» по ЗМІ країн, яким протистояли наші команди, щоб зрозуміти більше.

Поразка з рахунком 0:3 на стадіоні «Сан-Паоло» шанси «Шахтаря» на вихід із групи не перекреслила, але ускладнила. Тепер у шостому турі «помаранчево-чорним» треба обов’язково брати хоча б один бал…

Провідне італійське видання La Gazzetta dello Sport гру команд тренерів Мауріцио Саррі та Паулу Фонсеки прокоментувало наступним чином.

«…«Шахтар» знищений не повністю, проте тепер вже «Наполі» чітко бачить обриси 1/8 фіналу Ліги чемпіонів… Результат матчу на говорить про силу «Наполі», хоча до рахунку 2:0, встановленого Зєлінськи, в українців було достатньо аргументів супроти гри суперника. Втім, гравці-маестро Саррі, а це Мертенс, Зєлінськи та Інсіньє, визначили результат. Гол прекрасного Лоренцо ще раз продемонстрував розквіт футболіста, чого, на жаль, чомусь не помітив колишній тренер збірної Італії Вентура…»

Автори Tuttosport звернули увагу не тільки на звершення свого клубу, але й на те, яким був суперник.

«… «Наполі» – «Шахтар» 3:0. Магія Інсіньє. Надії імені Ліги чемпіонів усе ще живі… По суті, «Шахтаря» не було, суперник розчинився під дією натиску Інсіньє. І тепер український клуб повинен не програти «Манчестер Сіті», щоби не зазнати ганьби на фініші…»

Команда Юрія Вернидуба програла маловідомому супернику з Швеції й у другому протистоянні клубів з рахунком 0:2. Цього разу «Зоря» не змогла щось протиставити візаві на його території. Для виходу в наступний раунд «чорно-білих» у шостому турі тепер влаштує лише один результат – перемога над представником Іспанії «Атлетиком» з Більбао…

Портал Аftonbladet перемогу свого клубу охарактеризував гучно та пафосно.

«…Сенсаційна команда святкує успіх вже й за межами Швеції. «Естерсунд» – це справжнє шведське футбольне диво, нині клуб пише свою історію, а також історію футболу Швеції, і ця історія є прекрасною. Підопічні Поттера продовжують чудовий сезон відкриттів у Лізі Європи, подолавши вершину 1/16 фіналу… «Естерсунд» не збирається зупинятися на досягнутому, цілі команди ще вищі – сьогодні можна почути навіть емоційні заклики виграти Лігу Європи…»

Суспільно-політичний сайт Expressen, серед іншого, «пройшовся» й по футболістах «Зорі».

«… Завдяки наполегливій і навіть героїчній праці робітників арени й простих уболівальників поле було підготовлене до матчу вчасно. І не дарма! Після фінального свистка навіть не хотілося, щоб матч закінчувався! Посередня гра в Більбао змінилася поверненням звичного «Естерсунда» – впевненого в своїй перевазі, нахабного й майже ідеального в поводженні з м’ячем. Проти українців команда грала так, ніби в гості приїхав якийсь невідомий широкому загалу суперник на ранній стадії Кубку Швеції…»

Київське «Динамо» вихід у наступний раунд Ліги Європи собі вже забезпечило. Втім, поразка з рахунком 2:3 від такого, на фоні столичного клубу, м’яко кажучи, скромного суперника, підопічних Олександра Хацкевича не прикрашає. Для того щоб втримати першу сходинку в таблиці про ранги, «біло-синіх» в шостому турі в грі з сербським «Партизаном» на своєму полі влаштує і нічия.

Ресурс Sportekspres перемогою задоволений, проте також ніби закликає таку звитягу не переоцінювати. Крім того, портал торкається фінансового аспекту такого досягнення албанського клубу.

«…Господарі багато працювали на полі, віддали себе до останку, й були за це нагороджені. Прекрасний матч на «Ельбасані» також став реальністю ще й тому, що «Динамо» вже не вирішувало жодних турнірних завдань і вийшло на поле без кількох виконавців «основи»... Свято після фінального свистка було трохи зіпсоване перемогою «Партизана». Однак «Скендербеу» може пишатися собою за цей успіх, який приніс клубу 360 тисяч євро…»

Газета Shqip про перемогу своїх написала наступне.

«… «Шкендербеу» досяг локальної вершини. Перемога над київським «Динамо» додала клубу балів та престижу… Господарі добре почали зустріч і поставили українців у непросте становище. Як не дивно, першими забили усе ж гості. Завдячуючи швидкому виходу з оборони, «Динамо» повело в рахунку, нехай там і була підозра на офсайд (про положення поза грою у випадку з голами від «Скендербеу» албанські колеги завбачливо не говорять… – примітка)... Після того, як рахунок став 3:1, «Скендербеу» створив іще кілька нагод, проте їх не використав, тоді як кияни влучили в перекладину після проведення небезпечної контратаки…»

Максим Салівон, для «Главкома»