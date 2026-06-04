Чемпіонат світу 2026. Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія: досьє на команди групи C

П'ятиразові чемпіони планети спробують повернутися на вершину

У четвер, 11 червня 2026 року, розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету C Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Збірна Бразилії

Рейтинг ФІФА: 6-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Головний тренер: Карло Анчелотті

Капітан: Маркіньйос

Провідний гравець: Вінісіус Жуніор

«Селесао» залишаються найтитулованішою національною командою планети, хоч і не перемагали на Кубку світу майже чверть століття. Якраз таким був проміжок між третім і четвертим титулами, тож від підопічних Карло Анчелотті чекають повернення на вершину. Щоправда, виступ Бразилії у кваліфікації з шістьма поразками (18 матчів) складно назвати переконливим.

Тим не менше, ця збірна належить до когорти традиційних фаворитів. Можливо, справжніх суперзірок у складі чарівників м'яча зараз і немає, та футболісти хорошого рівня на турнір приїхали. Наприклад, оборонець французького ПСЖ Маркіньйос або його суперник у фіналі Ліги чемпіонів Габріель («Арсенал»). А ще принципові опоненти з Іспанії Рафінья і Вінісіус Жуніор – із «Барселони» та мадридського «Реала» відповідно.

Вінісіус Жуніор лідером збірної Бразилії поки не став фото: EFE

Головною ж інтригою перед Мундіалем була доля Неймара. Анчелотті опинився під неабияким суспільним тиском щодо повернення ветерана до збірної Бразилії. Узявши нападника на Чемпіонат світу (ЧС-2026), італієць вбив двох зайців. Тепер вдало обіграти можна буде і невдачу, і успіх команди. Тим більше, свій контракт фахівець вже продовжив, а на Кубок світу 2030-го брати Неймара не доведеться.

Анчелотті послідовно використовує у бразильській збірній схему 4-2-3-1. Найкращий вибір тренерський штаб матиме в лінії атаки, особливо на флангах. Та й на вістрі можуть зіграти щонайменше троє виконавців із вундеркіндом Ендріком на чолі. Проте, давно минули роки, коли латиноамериканці могли дозволити собі грати за системою «ви заб'єте нам скільки зможете, а ми вам – скільки захочемо». Тож робота Каземіро та лінії оборони не менш важлива.

Орієнтовний склад збірної Бразилії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Марокко

Рейтинг ФІФА: 7-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: півфінал (2022)

Головний тренер: Мохамед Уахбі

Капітан: Ашраф Хакімі

Провідний гравець: Браїм Діас

«Атлаські леви» стрибнули вище голови на попередньому Мундіалі, тож тепер опинилися у полоні вболівальницьких очікувань. Звісно, вдруге дійти до півфіналу буде фантастикою. Та вийти в плейоф і здолати там раунд-другий підопічним Мохамеда Уахбі цілком до снаги. Найімовірніше, саме збірна Марокко й цього разу досягне найвищого результату серед представників Африки.

Головна загадка цієї національної команди – фігура тренера. Попередні успіхи марокканців були пов'язані з Валідом Реграгі. Натомість Уахбі досі працював із юнаками та молоддю. Майже два десятиліття він провів у структурі бельгійського «Андерлехта», а на батьківщину батьків приїхав у 2022 році. Та він зробив те, що не вдалося Реграгі – торік зробив збірну Марокко, хай і U-20, чемпіоном світу.

Браїм Діас яскраво провів КАН-2025 фото: BackpagePix

Та на прийдешньому турнірі провідні ролі належатимуть старшим хлопцям. Голкіпер Яссін Буну («Аль-Хіляль») програв чемпіонські перегони в Саудівській Аравії. Зате вдруге поспіль трофей Ліги чемпіонів узяв оборонець ПСЖ Ашраф Хакімі. Сяк-так перезапустив кар'єру після провалу в Англії хавбек Соф'ян Амрабат. А забивний Аюб Ель-Каабі змусив українця Романа Яремчука піти з пірейського «Олімпіакоса».

Утім, найбільше очікувань від Браїма Діаса. Він так і не зміг стати залізно основним у складі «Реала», але повинен реабілітуватися за нереалізований одинадцятиметровий у фіналі Кубка африканських націй. Та якраз на цьому турнірі хавбек продемонстрував максимальну концентрацію на короткочасні змагання (сім поєдинків, п'ять голів). Якщо ж не складеться, то на весь світ може засяяти зірочка Шемсдіна Тальбі з англійського «Сандерленда».

Орієнтовний склад збірної Марокко на ЧС-2026 інфографіка: Sports Illustrated

Збірна Гаїті

Рейтинг ФІФА: 82-ге місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1974)

Головний тренер: Себастьєн Міньє

Капітан: Джонні Пласід

Провідний гравець: Францді П'єрро

«Гренадери» несподівано пробилися на Мундіаль після півстолітньої паузи. Хлопці Себастьєна Міньє вже стали національними героями та легендами за життя. Гаїтянці через тривалий громадянський конфлікт змушені були грати всі поєдинки за межами батьківщини, але зуміли залишити позаду Гондурас і Коста-Ріку. Як наслідок, над збірною Гаїті не висітиме тягар очікувань. Чудовий фундамент для сенсації. А під цю категорію підпаде навіть нічия з одним із суперників.

Тренерський штаб змушений буде обрати обережну ігрову схему з одним форвардом. Найімовірніше, на вістрі атаки вийде Францді П'єрро з турецького «Різеспора». Натомість інший нападник – Дакенс Назон («Естегляль») – підтримуватиме його з глибини. Тим часом позаду головні надії пов'язані з воротарем французької «Бастії» Джонні Пласідом, а також центрбеками Ханнесом Делькруа («Лугано») та Рікардо Аде (ЛДУ Кіто).

Францді П'єрро виріс у штаті Массачусетс фото: WBUR

Особливість атакувальних футболістів гаїтянської збірної – вибіркова результативність. Ані згадані П'єрро та Назон, ані Луїсіус Дідсон із американського «Далласа» не забивають багато на клубному рівні. Зате вони просто перетворюються, коли одягають футболку національної команди. На трьох ці хлопці оформили 88 голів. Тож матимуть нагоду зачарувати скаутів іменитіших клубів на Мундіалі.

Мають гаїтянці й кількох «темних конячок». Наприклад, опорний півзахисник Карл Сенте. Його називають зіркою, яка сходить на небосхилі місцевого футболу. Він не зміг закріпитися на рівні північноамериканської МЛС у «Далласі», але намагається відшукати своє місце в «Ель-Пасо» з ЮСЛ – другого за силою дивізіону США. Прийдешній Чемпіонат світу з протистоянням потужним суперникам може надати Сенте необхідний кар'єрний поштовх.

Орієнтовний склад збірної Гаїті на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Шотландії

Рейтинг ФІФА: 43-тє місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)

Головний тренер: Стів Кларк

Капітан: Енді Робертсон

Провідний гравець: Скотт Мактоміней

«Тартанова армія» нарешті перервала смугу невдач. Шотландці не брали участі в Кубках світу з 1998 року. Тоді вони фінішували останніми в квартеті з… Бразилією і Марокко. Щоправда, четвертою у групі була Норвегія, а не збірна Гаїті. Цього разу британцям більше пощастило з календарем – вони розпочнуть Мундіаль протистоянням із карибськими «гренадерами», а не бразильцями.

Стів Кларк зібрав кістяк збірної Шотландії з досвідчених виконавців. Головні зірки цієї команди перебувають у розквіті сил, а голкіпер Крейг Гордон готовий нівелювати всі загрози воротам «Тартанової армії» у 43 роки. Однак, головні дійові особи розташуються на полі трохи вище. Передусім ідеться про хавбека Скотта Мактомінея. Він засяяв у чемпіонаті Італії після неочевидного кар'єрного вибору на користь «Наполі». Заслуга шотландця в завоюванні колишнім клубом Дієго Марадони Скудетто та срібних нагород – величезна. Він забиває сам, асистує партнерам, створює і руйнує. Такого універсала збірна не мала, мабуть з часів Грема Сунесса.

Скотт Мактоміней розцвів після переїзду в італійську Серію A фото: SNS Group

Поруч із ним запалюватиме переможець Ліги Європи Джон Макгінн. У складі бірмінгемської «Астон Вілли» він грає трохи глибше за Мактомінея. Утім, залишається не меншим майстром, аніж співвітчизник. Замінити когось з цього дуету або зіграти третім у центрі поля завжди готовий Льюїс Фергюсон. У два останні сезони він втратив у результативності, але залишається важливим виконавцем для італійської «Болоньї».

Кларк зарекомендував себе доволі гнучким тренером. Він готовий змінювати ігрові схеми посеред поєдинку, тож матч проти, наприклад, збірної Гаїті Шотландія може розпочати з двома нападниками, а завершити – з одним. Натомість у протистоянні з марокканцями цілком вірогідний зворотний сценарій. Його «Тартанова армія» здатна створити проблеми навіть збірній Бразилії, особливо зі стандартів.

Орієнтовний склад збірної Шотландії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи C Чемпіонату світу 2026

Відділ аналітиків компанії Opta Sports назвав безумовним фаворитом квартету збірну Бразилії. «Селесао» вийдуть в плейоф із вірогідністю 96,91 %. Кількість очікуваних очок для підопічних Анчелотті – 6,56 пункта. Національна команда Марокко не надто відстала від Вінісіуса та компанії. «Атлаських левів» відправляють у 1/16 фіналу Кубка світу на 89,05 %. Непогані перспективи й шотландців. Команда Кларка здатна набрати 3,68 очка, яких цілком вистачить для виходу в плейоф навіть з третього місця.

Прогноз аналітиків Opta для квартету C інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»