Англія є фаворитом, а Бразилія знову провалиться? Прогноз експертів на Чемпіонат світу з футболу

Українські журналісти дали свої прогнози на Чемпіонат світу 2026 з футболу

Українські експерти розповіли, що очікують від Чемпіонату світу, назвали фаворитів, невдах, «темних конячок» і згадали про Україну

Перед Чемпіонатом світу з футболу, який стартує вже 11 червня 2026 року, українські журналісти, коментатори та експерти ексклюзивно відповіли «Главкому» на питання, що цікавлять вболівальників.

Своїми думками поділилися Віталій Волочай, Максим Гіленко, Вадим Скічко, Володимир Звєров та Андрій Богданов.

Що або хто може завадити Іспанії стати чемпіоном світу?

Волочай : Французи.

: Французи. Гіленко : Кілька інших дуже сильних по складу збірних – Франція, Англія, Португалія, Бразилія, Аргентина.

: Кілька інших дуже сильних по складу збірних – Франція, Англія, Португалія, Бразилія, Аргентина. Скічко : Претендентів чимало. Аргентина, яка захищає титул. Франція, у якої звично повно талантів. Португалія з потужним складом і останнім шансом Роналду. А може на нас навіть чекає сенсація. Я би іспанців ось так завчасно чемпіонами не робив би.

: Претендентів чимало. Аргентина, яка захищає титул. Франція, у якої звично повно талантів. Португалія з потужним складом і останнім шансом Роналду. А може на нас навіть чекає сенсація. Я би іспанців ось так завчасно чемпіонами не робив би. Звєров : Рука Кукурельї в матчі проти Німеччини, яка цього разу буде піднята трохи вище.

: Рука Кукурельї в матчі проти Німеччини, яка цього разу буде піднята трохи вище. Богданов: Тільки Франція чи Англія.

Віталій Волочай – один із найвідоміших українських спортивних та кіберспортивних коментаторів. Він є співзасновником популярного спортивного каналу Maincast, модерує студії та коментує трансляції на Суспільне Спорт.

Мессі вирішив зіграти на цьому чемпіонаті – це помилка чи ні?

Волочай : Та чому це помилка? Його викликали, він чинний гравець, він дуже потрібен цій Аргентині, і він буде грати на своєму стабільно високому рівні. Так, можливо, вік уже поважний, але суть Мессі не в біганині по 13 км за матч, а в інтелекті на полі.

: Та чому це помилка? Його викликали, він чинний гравець, він дуже потрібен цій Аргентині, і він буде грати на своєму стабільно високому рівні. Так, можливо, вік уже поважний, але суть Мессі не в біганині по 13 км за матч, а в інтелекті на полі. Гіленко : Ні, він в чудовій формі. Клубні виступи для нього вже кілька років просто як підготовка до збірної, на відміну від інших зірок.

: Ні, він в чудовій формі. Клубні виступи для нього вже кілька років просто як підготовка до збірної, на відміну від інших зірок. Скічко : Зовсім ні. Чемпіонат проводиться у Північній Америці, де він дуже успішно просуває свій бренд. У нього все гаразд у «Інтері» (Маямі), він у формі. Та і як у здоровому глузді відмовитися від участі у Мундіалі, якщо сили ще є?

: Зовсім ні. Чемпіонат проводиться у Північній Америці, де він дуже успішно просуває свій бренд. У нього все гаразд у «Інтері» (Маямі), він у формі. Та і як у здоровому глузді відмовитися від участі у Мундіалі, якщо сили ще є? Звєров : Головне, щоб тренером залишався Скалоні.

: Головне, щоб тренером залишався Скалоні. Богданов: Тільки мундіаль покаже – помилка чи ні. Особливо на стадії плейоф, де буде зовсім інший рівень супротиву та інтенсивності. Подивимося, як Мессі зможе витримати це.

Чому Бразилія знову не виграє мундіаль?

Волочай : Абсолютно беззуба команда, де єдина нормальна ланка це центр захисту. Головна надія в центрі поля – Каземіро. Фернандеш, Гімараєш і Вінісіус, звичайно, класні гравці, але цього мало.

: Абсолютно беззуба команда, де єдина нормальна ланка це центр захисту. Головна надія в центрі поля – Каземіро. Фернандеш, Гімараєш і Вінісіус, звичайно, класні гравці, але цього мало. Гіленко : Бразилія не вражає у півзахисті та на флангах оборони, але Аліссон, Маркіньйос, Магальяєс, Рафінья, Вінісіус – серед найкращих в світі в своєму амплуа. Тому вихід у півфінал не здивує, а там і до перемоги рукою подати.

: Бразилія не вражає у півзахисті та на флангах оборони, але Аліссон, Маркіньйос, Магальяєс, Рафінья, Вінісіус – серед найкращих в світі в своєму амплуа. Тому вихід у півфінал не здивує, а там і до перемоги рукою подати. Скічко : Ймовірно, через відсутність балансу. Мегазагрозлива атака і сумнівна оборона. Класична Бразилія, чи не так?

: Ймовірно, через відсутність балансу. Мегазагрозлива атака і сумнівна оборона. Класична Бразилія, чи не так? Звєров : Бо захисники припускатимуться багатьох індивідуальних помилок.

: Бо захисники припускатимуться багатьох індивідуальних помилок. Богданов: Не сильно вірю в цю команду, бо кейс Неймара може спрацювати у негативний бік. Для мене досі дивно, як не викликали Жоао Педро з «Челсі». А брати травмованого Неймара... Ми бачимо, що в Бразилії кадрові питання вирішує не лише тренер.



Максим Гіленко – відомий футбольний журналіст, який зараз розвиває власний авторський YouTube-канал «Футбольний / Максим Гіленко». Раніше коментував матчі на УПЛ ТБ, співпрацював з відомими проектами «ТаТоТаке» і «Вацко on air».

Хто більше провалиться – Англія чи Португалія?

Волочай : Не думаю, що Англія чи Португалія проваляться. Обидві збірні я бачу досить високо в турнірі. 1/4 фіналу, як мінімум. В англійців, по класиці, ніхто не вірить, бо пара захисників Конса – Геї це не серйозно. Але Тухель знає що робить.

: Не думаю, що Англія чи Португалія проваляться. Обидві збірні я бачу досить високо в турнірі. 1/4 фіналу, як мінімум. В англійців, по класиці, ніхто не вірить, бо пара захисників Конса – Геї це не серйозно. Але Тухель знає що робить. Гіленко : Якщо вірити у роль тренера, то Португалія має провалитися більше за Англію. Тухель не взяв купу зірок і просто розкручених гравців, тому що не вразили чи не підпадають під його бачення. Натомість Мартінес у Португалії на кожному кроці вихваляє і, вочевидь, збирається ставити в старт 41-річного Роналду.

: Якщо вірити у роль тренера, то Португалія має провалитися більше за Англію. Тухель не взяв купу зірок і просто розкручених гравців, тому що не вразили чи не підпадають під його бачення. Натомість Мартінес у Португалії на кожному кроці вихваляє і, вочевидь, збирається ставити в старт 41-річного Роналду. Скічко : Зроблю сміливе передбачення – всупереч очікуванням Англія виступить успішно і навіть позмагається за чемпіонство.

: Зроблю сміливе передбачення – всупереч очікуванням Англія виступить успішно і навіть позмагається за чемпіонство. Звєров : Англія не провалиться. Світ невідворотно змінився – у них тепер німецький тренер!

: Англія не провалиться. Світ невідворотно змінився – у них тепер німецький тренер! Богданов: Вважаю, що Англія буде фаворитом цього мундіалю. А Португалія зможе дійти до чвертьфіналу.

Як далеко може зайти Норвегія із зірками АПЛ у складі?

Волочай: У них в 1/8 фіналу, якщо все піде за логікою, буде Бразилія, а далі Англія. Дуже здивуюся, якщо вони пройдуть обох. Тому моя ставка – 1/8 фіналу, чвертьфінал – стеля.

Гіленко: По тому, що Норвегія демонструвала останні півтора роки (12 перемог, 1 нічия і 1 поразка в офіційних матчах), то плейоф має бути. Хоча група важка. Залежить від сітки – грандів Норвегія у плейоф не пройде.

Скічко: Найкраща атака європейської кваліфікації має непросту групу, але норвежцям під силу нарешті покуражитися на Чемпіонаті світу. Мої очікування: чвертьфінал.

Звєров: Норвежці будуть в 1/4 мінімум. І справа не лише в зірках АПЛ.

Богданов: Норвегія може «пошуміти» на мундіалі, але дальше чвертьфіналу не зайдуть.



Вадим Скічко – популярний український футбольний коментатор, який працює на медіасервісі MEGOGO. Він коментує матчі провідних європейських футбольних чемпіонатів (зокрема, іспанської Ла Ліги та німецької Бундесліги), а також працює на поєдинках національних збірних.

Що більше зло – взяти Неймара чи не взяти Магуайра?

Волочай : Взяти Неймара. Не ясно нащо, чисто медійна історія. Магуайра не взяв Тухель бо у нього є п'ять захисників, які йому більше підходять. Неймара взяли, щоб були лайки в тіктоці. Все.

: Взяти Неймара. Не ясно нащо, чисто медійна історія. Магуайра не взяв Тухель бо у нього є п'ять захисників, які йому більше підходять. Неймара взяли, щоб були лайки в тіктоці. Все. Гіленко : Взяти Неймара. Мабуть, Анчелотті вирішив, що краще взяти Неймара, ніж весь турнір відповідати на питання про його відсутність. Магуайр провів нормальний сезон, але, мабуть, не підходить під високу лінію оборони, якою збирається грати Тухель.

: Взяти Неймара. Мабуть, Анчелотті вирішив, що краще взяти Неймара, ніж весь турнір відповідати на питання про його відсутність. Магуайр провів нормальний сезон, але, мабуть, не підходить під високу лінію оборони, якою збирається грати Тухель. Скічко : Взяти Неймара, звісно. По-перше, це політичне рішення, по-друге, він зайняв місце Ігоря Жезуса або Жоао Педро. Натомість у Англії і раніше пара центральних захисників була Конса – Геї.

: Взяти Неймара, звісно. По-перше, це політичне рішення, по-друге, він зайняв місце Ігоря Жезуса або Жоао Педро. Натомість у Англії і раніше пара центральних захисників була Конса – Геї. Звєров : Не взяти Магуайра. Взяти Неймара – не зло, а просто шоу.

: Не взяти Магуайра. Взяти Неймара – не зло, а просто шоу. Богданов: Неймар – то таке... А от не взяти Магуайра – це вже Томасу Тухелю видніше, який робити вибір.

Назвіть три збірні, які можуть стати сенсаціями чемпіонату?

Волочай : Швейцарія, Еквадор, Туреччина.

: Швейцарія, Еквадор, Туреччина. Гіленко : США. Вони господарі, що дає легку групу, хороший склад і авторитетний тренер, який давно працює з командою. З ними ж в групі Туреччина, в якій теж чимало цікавих гравців і класні результати, починаючи з попереднього Євро. І подобається по складу Колумбія, яка у відборі перемагала і Бразилію, і Аргентину.

: США. Вони господарі, що дає легку групу, хороший склад і авторитетний тренер, який давно працює з командою. З ними ж в групі Туреччина, в якій теж чимало цікавих гравців і класні результати, починаючи з попереднього Євро. І подобається по складу Колумбія, яка у відборі перемагала і Бразилію, і Аргентину. Скічко : Англію вже назвав. А якщо серйозно, то Туреччина, Японія та Мексика.

: Англію вже назвав. А якщо серйозно, то Туреччина, Японія та Мексика. Звєров : Японія, Австрія, Колумбія.

: Японія, Австрія, Колумбія. Богданов: Норвегія, Швеція і якась з латиноамериканських збірних.

Володимир Звєров працює спортивним журналістом, коментатором та обіймає посаду головного редактора проєкту «Профутбол Digital» у медіагрупі 1+1 Media.

Гаїті, Кюрасао, Йорданія – яка з цих збірних набере більше очок?

Волочай : Ці три збірні наберуть однакову кількість очок. Якщо ви розумієте про що я.

: Ці три збірні наберуть однакову кількість очок. Якщо ви розумієте про що я. Гіленко : Всім прогнозую 0 очок, але в боротьбі.

: Всім прогнозую 0 очок, але в боротьбі. Скічко : Нехай буде Кюрасао – за рахунок Адвоката та купи гравців з Нідерландів.

: Нехай буде Кюрасао – за рахунок Адвоката та купи гравців з Нідерландів. Звєров : Одне на трьох.

: Одне на трьох. Богданов: Все буде залежати від стартових матчів. На груповому етапі можливі будь-які сенсації, бо команди будуть лише втягуватися в турнір.

Кого вам більше бракуватиме на цьому турнірі – України чи Італії?

Волочай : Та до відсутності обох я вже звик. Тому, звичайно, України. Кубок Світу з і без наших – це два різні турніри.

: Та до відсутності обох я вже звик. Тому, звичайно, України. Кубок Світу з і без наших – це два різні турніри. Гіленко : Що мені з тієї Італії? Звичайно, України.

: Що мені з тієї Італії? Звичайно, України. Скічко : Авжеж, України. Три пропущених Італії відчуваються не так гірко, як два наших десятиліття без мундіалю.

: Авжеж, України. Три пропущених Італії відчуваються не так гірко, як два наших десятиліття без мундіалю. Звєров : Звичайно, України. Італія скоро дожене нас за роками без Чемпіонату світу.

: Звичайно, України. Італія скоро дожене нас за роками без Чемпіонату світу. Богданов: Мені дуже бракуватиме України на цьому чемпіонаті. Чекаємо з 2006 року. А для Італії це черговий великий провал.

Андрій Богданов – колишній футболіст київського «Динамо» та ще кількох українських клубів. Сьогодні вважається одним з провідних телевізійних експертів.

Чи збираєтесь ви подивитися хоча б половину матчів на груповому етапі?

Волочай : Так, я збираюсь подивитися всі матчі Кубка Світу без виключень.

: Так, я збираюсь подивитися всі матчі Кубка Світу без виключень. Гіленко : Половину точно подивлюся.

: Половину точно подивлюся. Скічко : Я подивлюся їх усі.

: Я подивлюся їх усі. Звєров : Буду працювати на Чемпіонаті світу, як коментатор. Тому дивитимуся геть усе.

: Буду працювати на Чемпіонаті світу, як коментатор. Тому дивитимуся геть усе. Богданов: Забагато нічних матчів. Тому можливо один-два матчі в ігровий день зможу подивитися.

За кого будете вболівати і чому?

Волочай : Буду вболівати за англійців. Хай врешті-решт щось виграють!

: Буду вболівати за англійців. Хай врешті-решт щось виграють! Гіленко : Граю у фентезі-футбол, тому вболіватиму за гравців, яких наберу собі в команду.

: Граю у фентезі-футбол, тому вболіватиму за гравців, яких наберу собі в команду. Скічко : Хорватія (не перестаю захоплюватися спортивними успіхами та сузірʼям талантів такої невеличкої нації, фактор Модріча), Боснія і Герцеговина (Україна, якій вдалося, навіть кольори ідентичні), Чехія (сподобалися своїм характером у відбірному раунді), Англія (it’s coming home).

: Хорватія (не перестаю захоплюватися спортивними успіхами та сузірʼям талантів такої невеличкої нації, фактор Модріча), Боснія і Герцеговина (Україна, якій вдалося, навіть кольори ідентичні), Чехія (сподобалися своїм характером у відбірному раунді), Англія (it’s coming home). Звєров : За Португалію, бо кайфую від майстерності її гравців.

: За Португалію, бо кайфую від майстерності її гравців. Богданов: За Англію і Францію. Назву їх фаворитами турніру. У складах цих команд є багато гравців, які мені подобаються. Сподіваюсь, вони не зійдуться одна з одною у чвертьфіналі. Бачу їх у фіналі чемпіонату.

Святослав Василик, «Главком»