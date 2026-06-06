Чемпіонат світу 2026. США, Парагвай, Австралія, Туреччина: досьє на команди групи D

Співгосподарі Мундіалю спробують виграти групу з рівними суперниками

У четвер, 11 червня 2026 року, візьме старт Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету D турніру – в матеріалі «Главкома».

Збірна США

Рейтинг ФІФА: 16-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: півфінал (1930)

Головний тренер: Маурісіо Почеттіно

Капітан: Тім Рім

Провідний гравець: Крістіан Пулішіч

Американці вдруге в історії прийматимуть Мундіаль. Щоправда, в 1994 році Штати впоралися власними силами. Той турнір дав поштовх до розвитку «соккеру» за океаном. Цей же – лише підвищить його популярність. Як наслідок, ще за якийсь десяток років американських футболістів у Старому світі буде не менше за тих же мексиканців чи навіть представників якоїсь з країн Південної Америки.

Зірки нинішньої збірної США вже вийшли на провідні ролі в своїх клубах. Центральну вісь туринського «Ювентуса» складно уявити без Вестона Маккенні, а лінію атаки «Мілана» – без Крістіана Пулішіча. Проте, обидва завершили сезон на мінорній ноті. Нестабільність обох і їхніх одноклубників призвела до прольоту італійських грандів повз Лігу чемпіонів. Тим не менше, Пулішіч свої 10 голів оформив. Маккенні, який на клубному рівні грає значно глибше, забив дев'ять м'ячів.

Крістіан Пулішіч отримав культовий номер у національній команді фото: EFE

Не витягнув у головний єврокубок французький «Монако» й Фалорін Балогун. Але нападник принаймні багато забивав. У всіх турнірах він оформив 19 голів і закріпився у статусі першого вибору на роль центрфорварда американської збірної. Керманич національної команди Маурісіо Почеттіно гратиме зі схемою 3-4-2-1, тож конкуренція за єдине місце в нападі склалася висока. Маккенні та Пулішіч допомагатимуть Балогуну з глибини.

Однак, і конкуренти останнього не дрімають. Рікардо Пепі та Хаджі Райт провели непоганий рік у нідерландському ПСВ і англійському «Ковентрі» відповідно. Тож отримають шанс проявити себе на ЧС-2026. Тим більше, стараннями організаторів група «зірково-смугастим» дісталася цілком прохідна. Якщо в Балогуна чи когось іншого не складеться з Парагваєм у стартовому турі, то в другому на збірну Австралії вийде наступний.

Орієнтовний склад збірної США на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Парагваю

Рейтинг ФІФА: 40-ве місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (2010)

Головний тренер: Густаво Альфаро

Капітан: Густаво Гомес

Провідний гравець: Мігель Альмірон

«Гуарані» повернулися на Кубок світу після тривалої паузи. Серія з чотирьох турнірів поспіль обірвалася після Мундіалю 2010 року. Тоді ж парагвайці продемонстрували найкращий результат в історії, діставшись аж до чвертьфіналу. Нинішнє покоління національної команди може лише мріяти про такий поступ. Утім, підопічні Густаво Альфаро потрапили в доволі рівну групу, де одна випадкова перемога зробить претендентом на плейоф.

Цей Парагвай не знає авторитетів. У кваліфікації до ЧС-2026 «гуарані» записали в актив перемоги над Бразилією, Аргентиною і Уругваєм. Латиноамериканська збірна – вікова команда. До заявки потрапили відразу 12 виконавців у віці 30 років і більше. Принаймні половину з них слід очікувати в стартовому складі. Найбільше занепокоєння викликає лінія оборони, де троє з чотирьох оборонців разом розміняли сотню років.

Мігель Альмірон поведе «гуарані» за собою фото: Seleccion Paraguaya

Водночас воротар аргентинського «Сан-Лоренсо» Орландо Хіль (26 років), півзахисники Рамон Соса (26) з бразильського «Палмейраса», Дієго Гомес (23) із англійського «Брайтона», Дам'ян Бобаділья (24) з бразильського «Сан-Паулу» та нападник французького «Страсбура» Хуліо Енсісо (22) доповнять досвід молодістю. Та провідна роль належить Мігелю Альмірону. Після втрати місця в основі англійського «Ньюкасла» він повернувся за океан і знову запалив у складі американської «Атланти Юнайтед». У свої 32 вінгер дебютуватиме на Мундіалі.

Збірна Парагваю будує атакувальні дії від оборони. Їй притаманний неабиякий прагматизм. Можливо, національна команда небагато забиває, але й пропускає мало. Тренерський штаб робить акцент на високу працездатність і фізичну силу. Натомість динамізм нападників «гуарані» відходить на другий план. Найімовірніше, хлопці Альфаро з'являться на полі в класичній схемі 4-4-2. Вона вдало замаскує проблемні риси парагвайської збірної.

Орієнтовний склад збірної Парагваю на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Австралії

Рейтинг ФІФА: 27-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2006, 2022)

Головний тренер: Тоні Поповіч

Капітан: Метью Раян

Провідний гравець: Несторі Іранкунда

Океанійці продовжили серію виходів на Чемпіонат світу до шістьох. На цьому відрізку «соккеруз» двічі вийшли в 1/8 фіналу. Цікава особливість – в обох випадках австралійська збірна гідно поступилася майбутньому тріумфатору. Фаворитам турніру варто придивитися до цієї команди. Цілком імовірно, що матч проти підопічних Тоні Поповіча в плейоф стане прологом до завоювання трофею. Та спершу австралійцям треба вийти з групи.

Після призначення на посаду в 2024 році керманич збірної перебудував її. Тепер «соккеруз» використовують формації з трьома центрбеками. Такий підхід дозволяє варіювати тактику, відштовхуючись від суперника. Тріо повинні сформувати Камерон Берджесс із валлійського «Свонсі», Мілош Дегенек (АПОЕЛ) і Алессандро Чіркаті з італійської «Парми». Перший відзначився непересічним досягнення – зіграв усі 46 поєдинків без замін в англійському Чемпіоншипі.

Камерон Берджесс показав себе витривалим футболістом фото: Socceroos

Іноді флангові виконавці виконують роль четвертого та п'ятого оборонців. У решті випадків їх орієнтують на атаки. Отже, Джейкобу Італьяно («Грацер АК») та Каю Роулзу з американського «Далласа» варто повчитися витривалості в невтомного Берджесса. У пошуку нових зірочок варто звернути увагу на Несторі Іранкунду. Цей молодий вінгер народився у Танзанії, а виховувався у структурі «Аделаїди Юнайтед». Парубок навіть побув у дублі мюнхенської «Баварії», а торік перебрався до Англії. У тамтешньому «Вотфорді» непогано себе проявив у Чемпіоншипі – чотири голи, п'ять асистів (40 матчів).

Ще один показовий приклад пов'язаний з абсолютним новачком національної команди. Атакувальний хавбек італійського «Сассуоло» Крістіан Вольпато прийняв запрошення збірної Австралії. Він виріс у передмісті Сіднея, але після переїзду на батьківщину предків у 16 виступав за різні італійські збірні. Зокрема, дійшов і до молодіжки. Та, на відміну від італоавстралійців минулого з легендарним Крістіаном Вієрі на чолі, на дорослому рівні обрав представляти «соккеруз». Вибір зрозумілий. Австралія – частіший гість Кубка світу.

Орієнтовний склад збірної Австралії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Туреччини

Рейтинг ФІФА: 22-ге місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: третє місце (2002)

Головний тренер: Вінченцо Монтелла

Капітан: Хакан Чалханоглу

Провідний гравець: Арда Гюлер

«Зірки півмісяця» нарешті перервали смугу невдач і повернулися на Мундіаль. Майже через чверть століття «бронзу» ЧС-2002 сприймають як напівміфічну історію з далекого минулого. Звісно, з тих пір турецькі футболісти потішили своїх шанувальників бодай кількома виходами на Чемпіонат Європи. Та Чемпіонат світу – зовсім інша історія. І хоч на турнір Туреччина потрапила через плейоф, але в групі відбору від потужних іспанців відстала всього на три пункти.

Турецький ренесанс пов'язують з фігурою головного тренера команди. Вінченцо Монтелла очолив національну команду восени 2023 року та вже досягнув із нею чвертьфіналу Євро-2024. Новий виклик для фахівця – Чемпіонат світу. Сам тренер брав участь в ЧС-2002, який завершився для збірної Італії скандальним вильотом від господарів турніру. За іронією долі, підопічним Монтелли доведеться протистояти США – ґазді цьогорічного Мундіалю.

Арда Гюлер і Вінченцо Монтелла вдало співпрацюють фото: TFF

Зазвичай збірна Туреччини виходить зі схемою 4-2-3-1. Саме вона надає свободу дій головним талантам нової генерації національної команди. Передусім ідеться про зірочок туринського «Ювентуса» Кенана Їлдиза та мадридського «Реала» Арди Гюлера. Цих 21-річних хлопців складно прив'язати до конкретної позиції, тож вони влаштують броунівський рух для заплутування оборони суперника. Гюлер із правого флангу зміщуватиметься в центр і навіть часом з'являтиметься ліворуч, а Їлдиз звідти ж вриватиметься у вільний простір за спинами опонентів у ролі нападника поруч із центрфорвардом стамбульського «Фенербахче» Керемом Актюркоглу.

У тіні опиняться старші майстри – атакувальний хавбек Оркун Кьокчю («Бешикташ») і центрхав міланського «Інтера» Хакан Чалханоглу. Та вплив цього дуету залишається колосальним. Саме вони регулюють командний темп, задають напрямки атак, знаходять партнерів у вільних зонах. Турецька збірна принаймні на груповому етапі намагатиметься домінувати у володінні м'ячем. Швидкість і творчість – головні козирі команди Монтелли цього літа.

Орієнтовний склад збірної Туреччини на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи D Чемпіонату світу 2026

Аналітичний відділ компанії Opta Sports однозначного фавориту квартету визначити не зміг. «Янкі» та турецька збірна трохи випереджають двійко конкурентів. Вірогідність побачити в плейоф американців склала 76,78 %, а підопічних Монтелли – близькі до цього значення 73,76 %. Та шанси Парагваю (63,73 %) та збірної Австралії (58,67 %) потрапити в 1/16 фіналу Мундіалю не такі вже й малі. Якщо кількість очікуваних очок для потенційно першої збірної США склала 4,59 пункта, то для океанійців – 3,53 бала. Тож на груповому етапі кожне очко буде на вагу золота.

Прогноз аналітиків Opta для квартету D інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»