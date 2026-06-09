Чемпіонат світу 2026. Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс: досьє на команди групи F

Дві збірні спробують втримати марку Європи

У четвер, 11 червня 2026 року, візьме старт Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету F турніру – в матеріалі «Главкома».

Збірна Нідерландів

Рейтинг ФІФА: 8-ме місце

8-ме місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: фінал (1974, 1978, 2010)

фінал (1974, 1978, 2010) Головний тренер: Рональд Куман

Рональд Куман Капітан: Вірджил ван Дейк

Вірджил ван Дейк Провідний гравець: Мемфіс Депай

«Ораньє» належать до категорії традиційних фаворитів. Утім, останнім часом рівень очікувань від національної команди суттєво знизився. Ось і чвертьфінал на попередньому Мундіалі сприймається великим успіхом. Годі й казати про «бронзу» імені Луї ван Гала на Чемпіонат світу (ЧС) 2014.

Причини лежать на поверхні. Останнім великим футболістом Нідерландів, вочевидь, був Веслі Снейдер. Про часи Рууда Гулліта з Марко ван Бастеном чи Йогана Кройфа краще не згадувати.

Та навіть у цій генерації нідерландської збірної є кілька майстрів найвищого рівня. Підопічні Рональда Кумана впевнено пройшли відбір на турнір, обійшовшись без поразок за вісім турів кваліфікації. Головний коваль такого впевненого поступу – Мемфіс Депай. Універсальний нападник бразильського «Корінтіанса» оформив вісім голів і чотири результативні передачі. Він залишається лідером атак «помаранчевих», хоч і здав у результативності на клубному рівні.

Мемфіс Депай вестиме «помаранчевих» за собою фото: ANP

Щоб зусилля Депая не були марними, атакувальній лінії збірної Нідерландів потрібні й старання інших. У відборі по чотири м'ячі забили Коді Гакпо («Ліверпуль») та Доніелл Мален. Уважніше варто придивитися до останнього. У січні він перебрався до італійської «Роми» та став справжнім лідером команди. Форвард оформив 15 голів (20 матчів) і паралельно побив низку рекордів суперзірок минулого на кшталт аргентинця Габріеля Батістути.

Орієнтовний склад збірної Нідерландів на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Куман заради стабільності тактичної побудови відмовився від сакральної для Нідерландів схеми 4-3-3. Тотальний футбол із наявним кадровим підбором – непідйомна ноша для команди. «Ораньє» використовуватимуть обережнішу формацію 4-2-3-1, де важлива роль належатиме різносторонніми центрхавам Раяну Гравенберху, Френкі де Йонгу та Тіджані Рейндерсу. Ці хлопці прагнутимуть домінувати в контролі м'яча, тож гра збірної буде привабливою.

Збірна Японії

Рейтинг ФІФА: 18-те місце

18-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2002, 2010, 2018, 2022)

1/8 фіналу (2002, 2010, 2018, 2022) Головний тренер: Моріясу Хадзіме

Моріясу Хадзіме Капітан: Ендо Ватару

Ендо Ватару Провідний гравець: Уеда Аясе

«Сині самураї» демонструють неабияку стабільність. Азійська збірна ввосьме поспіль вийшла на Мундіаль. На попередніх двох турнірах японці пробилися в 1/8 фіналу. Не менші сподівання підопічні Моріясу Хадзіме покладають і на ЧС-2026. Розширення Кубка світу ці надії підживлює, адже опинитися в плейоф можна і з третього місця. Вочевидь, ключовим для національної команди буде другий тур із протистоянням збірній Тунісу. У разі перемоги зі шведами можна розіграти нічию.

Японія найчастіше використовує нетипову схему 3-4-3. У лінії оборони провідна роль належить Ватанабе Цуйосі з роттердамського «Феєнорда». Поруч із ним слід очікувати появи капітана бельгійського «Сент-Трюйдена» Танігучі Шого та універсала мюнхенської «Баварії» Хірокі Іто. Це тріо добре зарекомендувало себе в Європі та з японською дисциплінованістю готове стати нездоланним бар'єром для атакувальних потуг суперників. Утім, «сині самураї» мають козирі й по інший бік поля.

Уеда Аясе роззабивався у нідерландській Ередивізі фото: ANP

Трійка нападу збірної Японії теж виступає в європейських чемпіонатах. Головна надія національної команди – Уеда Аясе. Форвард «Феєнорда» став найкращим бомбардиром нідерландської Ередивізі (25 голів). Ще вісім м'ячів він оформив у кваліфікації до ЧС-2026. Проте, підопічні Моріясу забили там так багато (54 голи), що виділяти лише Уеду складно. Та в умовах короткочасного турніру на кшталт Мундіалю саме від такого голеадора слід чекати найбільше.

Орієнтовний склад збірної Японії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Головна кадрова інтрига стосується позицій флангових нападників. На два місця обабіч від Уеди претендують щонайменше четверо виконавців. А от за баланс цієї національної команди відповідатимуть центральній хавбеки з англійської Прем'єр-ліги. Капітан Ендо Ватару («Ліверпуль») та переможець Ліги конференцій Камада Даїті («Крістал Пелас») будуть з однаковою завзятістю працювати і на оборону, і на атаку. Баланс чи на азійський лад гармонія – головна бажана характеристика збірної Японії.

Збірна Швеції

Рейтинг ФІФА: 38-ме місце

38-ме місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: фінал (1958)

фінал (1958) Головний тренер: Грем Поттер

Грем Поттер Капітан: Віктор Ліндельоф

Віктор Ліндельоф Провідний гравець: Віктор Йокерес

Шлях «Тре Крунур» на Мундіаль був тернистим. Після провального відбору підопічні Грема Поттера опинилися в плейоф кваліфікації. І там на поверхню вийшов реальний потенціал цієї національної команди. Спершу шведи розібралися зі збірною України (3:1) завдяки хет-трику форварда лондонського «Арсенала» Віктора Йокереса. Далі ж настала черга Польщі (3:2) з голами Ентоні Еланги («Ньюкасл»), Густава Лагербільке («Брага») та того ж Йокереса.

Віктор Йокерес вибився у головні зірки «Тре Крунур» фото: Bildbyran

Та на ЧС-2026 з таким веселим підходом можуть виникнути труднощі. Команди Поттера завжди грали ризиковано – створення великої кількості моментів у них обертається частою втратою м'яча. Тож у намаганнях забити збірна Швеції неабияк ризикує пропустити. Груповий етап Мундіалю залишається вкрай коротким періодом, щоб сподіватися щоразу забити більше за суперника у відкритому футболі. Отже, «Тре Крунур» вимушено гратимуть обережніше.

Для більш зваженого підходу підійде нині консервативна схема 4-4-2. Ця формація ще й дозволить використати водночас двох найбільших зірок шведського футболу. Рік тому першою скрипкою був Александер Ісак. Утім, його затяжний перехід із «Ньюкасла» в «Ліверпуль» та важка травма перетворили з героя англійської Прем'єр-ліги на невдаху. Тепер на коні Йокерес. Він став чемпіоном Англії та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів і, хоч і втратив у результативності (21 гол у всіх турнірах) в порівнянні з часами в «Спортінгу» з Лісабона (54 м'ячі в попередній кампанії), та додав у розумінні футболу.

Орієнтовний склад збірної Швеції на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Та поруч із парою форвардів мрії тренерський штаб має кадрові проблеми. Із фінальної заявки на Чемпіонат світу через травму вибув оборонець Еміль Гольм («Ювентус»). Увесь сезон пропустив і досі лікується атакувальний півзахисник лондонського «Тоттенгема» Деян Кулусевскі. А раніше основний кіпер шведської збірної Віктор Юханссон із англійського «Сток Сіті» фактично не грав із грудня через ушкодження плеча. Тож основним буде хтось інший. Ісак та Йокерес мають добряче попітніти, щоб забезпечити перемогу-другу.

Збірна Тунісу

Рейтинг ФІФА: 46-те місце

46-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)

груповий етап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) Головний тренер: Сабрі Лямуші

Сабрі Лямуші Капітан: Ельєс Схірі

Ельєс Схірі Провідний гравець: Ганнібал Межбрі

«Карфагенські орли» приїхали на сьомий Мундіаль, щоб нарешті вперше здолати груповий етап. Туніс надупевнено пройшов відбір до ЧС-2026. Під керівництвом попередників Сабрі Лямуші туніські футболісти здолали кваліфікацію без жодної поразки – дев'ять перемог, лише одна нічия та жодного (!) пропущеного м'яча. Та навіть така серія не робить тамтешню національну команду серйозним претендентом на плейоф.

Тим не менше, збірна Тунісу – гідний суперник. Наприклад, на попередньому Мундіалі «Карфагенські орли» не тільки відібрали очки в Данії, а й сенсаційно перемогли Францію. Тоді чотирьох очок забракло для виходу в 1/8 фіналу, а ось тепер їх, імовірно, буде достатньо для поступу в 1/16 фіналу. Залишилося знайти кандидатів на ролі данців і французів. Підопічним Лямуші пощастило з календарем. Із головним фаворитом квартету – збірною Нідерландів – вони знову грають в останньому турі, тож варто чекати на невмотивованість.

Ганнібал Межбрі змужнів у чемпіонаті Англії фото: Icon Sport

Чималі надії пов'язані з Ганнібалом Межбрі. Цей хавбек був однією зі світлих плям у «Бернлі», який вилетів із англійської Прем'єр-ліги. На такому рівні півзахисник зіграв 27 матчів і записав до свого активу гол і чотири асисти. Має Ганнібал і ваду – аж 10 «гірчичників» за сезон роблять його бажаним об'єктом для провокацій. Згодиться Тунісу й вчасно натуралізований Рамі Хедіра. Молодший брат чемпіона світу-2014 колись пройшов через юнацькі збірні Німеччини, а нині став одним із лідерів завжди цікавого берлінського «Уніона».

Орієнтовний склад збірної Тунісу на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Чергова зміна тренера туніської збірної відбулася після Кубка Африки. «Карфагенські орли» сяк-так здолали груповий етап, але в 1/8 фіналу вилетіли в серії пенальті від малійців, які з першого тайму грали вдесятьох. Досі Туніс чергував схеми 4-3-3 та 4-2-3-1. На Мундіалі, найімовірніше, тренерський штаб віддасть перевагу останньому варіанту. Такий збалансованіший підхід підвищить шанси команди Лямуші на позитивний результат у непростому квартеті.

Прогноз Opta Analyst для групи F Чемпіонату світу 2026

Аналітичний відділ компанії Opta Sports фаворитом квартету назвав Нідерланди. «Ораньє» пророкують 5,55 очікуваних очок і вихід у плейоф із вірогідністю 88,19 %. Цікаво, що збірна Японії відстала від підопічних Кумана не надто сильно – 4,49 пункта та місце в 1/16 фіналу з промовистими 76,42 %.

Прогноз аналітиків Opta для квартету F інфографіка: Opta Analyst

Нав'язати конкуренцію цьому дуету передусім намагатиметься Швеція. Скандинавам дають 63,50 % на вихід у раунд із матчами на виліт. Кількість очікуваних очок від «Тре Крунур» склала 3,71 пункта. Збірна Тунісу, хоч і аутсайдер на старті, та не безнадійний. Їм дають майже три бали (2,72 очікуваних) та притомні шанси на продовження боротьби в плейоф (42,87 %).

Антон Федорців, «Главком»