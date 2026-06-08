Чемпіонат світу 2026. Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор: досьє на команди групи E

Чотириразові чемпіони планети потрапили в цікаву компанію суперників

У четвер, 11 червня 2026 року, розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету E Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Збірна Німеччини

Рейтинг ФІФА: 10-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)

Головний тренер: Юліан Нагельсманн

Капітан: Йозуа Кімміх

Провідний гравець: Флоріан Вірц

Бундестім поїхала за океан із новими надіями після двох провальних турнірів. Після тріумфального ЧС-2014 для німців настало важке похмілля. На Мундіалі 2018 року Німеччина фінішувала в групі останньою, а чотири роки тому зуміла піднятися лише на сходинку вище. Тепер підопічним Юліана Нагельсманна буде простіше. Вийти в плейоф цього разу можна і з третього місця.

Звісно, амбіції збірної Німеччини сягають далі. Якраз підросло нове покоління зірок, тож Бундестім прагне замахнутися на більше. Головні надії уболівальники покладають на дует 23-річних виконавців – Флоріана Вірца та Джамала Мусіалу. У базовій для нашого часу схемі 4-2-3-1 їм дісталася роль крайніх в атакувальній трійці. Поруч із ними, найімовірніше, з'явиться трохи старший Кай Гаверц. Хоча останній може бути й центрфорвардом.

Флоріан Вірц готовий вирішувати долю матчів фото: EFE

Та головну роль тренерський штаб відвів саме Вірцу. Атакувальний хавбек мав непростий сезон в англійському «Ліверпулі», та в німецькій збірній він – справжній лідер. У кваліфікації до ЧС-2026 Вірц створив для партнерів найбільше моментів (20), що в середньому призвело до 3,42 гольових нагод за матч. Більше того, третина з них обернулася забитими м'ячами. Тож, коли бачиш виступи півзахисника в національній команді, то цінник на 125 млн євро геть не дивує.

Є в Нагельсманна й інші улюбленці. Наприклад, опорник мюнхенської «Баварії» Александар Павловіч. Колись чемпіона світу Філіпа Лама в складі «ротен» і німецької збірної замінив Йозуа Кімміх. Не за горами час, коли останнього відправить на заслужений відпочинок Павловіч. Етнічний серб – «прокачана» версія обох попередників. Він значно вищий за Лама та Кімміха, а ще однаково вміло грає обома ногами. Враховуючи ці обставини, згодом Павловіч швидше трансформується в центрбека, ніж правого оборонця. Та поки він борознитиме центр поля.

Орієнтовний склад збірної Німеччини на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Кюрасао

Рейтинг ФІФА: 82-ге місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: –

Головний тренер: Дік Адвокат

Капітан: Леандро Бакуна

Провідний гравець: Елой Ром

Участь колишньої колонії у Чемпіонаті світу поруч із метрополією давно перестала бути дивиною. А от вихід на Мундіаль мікродержави – справжнє диво. «Блакитна хвиля» вже встановила рекорд турніру як збірна, що представляє найменшу країну в історії турніру. Населення острова в Карибському морі, що колись був перлиною у короні Нідерландів, складає всього 155 тисяч осіб.

Звісно, половина виконавців збірної Кюрасао захищає кольори нідерландських клубів. Та загалом представництво доволі широке. Американська ліга ЮСЛ, Про-Ліга Саудівської Аравії, швейцарська, турецька та грецька Суперліги, англійський Чемпіоншип, чемпіонат Ізраїлю, бельгійська першість і навіть Суперліга Малайзії делегували своїх футболістів у «Блакитну хвилю». Капітан національної команди Леандро Бакуна колись запалював у бірмінгемській «Астон Віллі», а минулий сезон взагалі провів у турецькій Першій лізі за скромні «Бандирмаспор» і «Игдир». Зате найкращим бомбардир в історії збірної – Рангело Янга з нідерландського «Ейндговена» – взагалі не потрапив у заявку.

Збірна Кюрасао прагне бути командою-зіркою фото: FFK

Та головна зірка Кюрасао перебуватиме за межами поля. Головний тренер національної команди Дік Адвокат готується встановити персональний рекорд. Він стане найстаршим керманичем збірної на чемпіонатах світу всіх часів. Нідерландцю – 78 років. Супердосвідчений фахівець приїхав на свій третій Мундіаль. У 1994 році він вивів Нідерланди в чвертьфінал турніру, а на ЧС-2006 вилетів після групового етапу з Республікою Корея. Чемпіон трьох країн, володар Кубка та Суперкубка УЄФА вже ішов на пенсію, але повернувся для останнього танцю.

У відборі команда Адвоката грала з атакувальною схемою 4-3-3. Виступ із такою формацією на Мундіалі буде вкрай сміливим кроком. Та, найімовірніше, «Блакитна хвиля» трохи перебудується. Наприклад, крайні нападники займуть глибші позиції та трансформують цю модель в більш буденні 4-3-2-1. Хоча брати Бакуни (молодший – Жуніньйо – півроку провів за нідерландський «Волендам») разом із опорником Лівано Комененсією («Цюрих») збираються висікати всю небезпеку в центрі поля.

Орієнтовний склад збірної Кюрасао на ЧС-2026 інфографіка: Sports Illustrated

Збірна Кот-д'Івуару

Рейтинг ФІФА: 33-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (2006, 2010, 2014)

Головний тренер: Емерс Фае

Капітан: Франк Кессьє

Провідний гравець: Ніколя Пепе

«Слони» вчетверте візьмуть участь в турнірі. Цьогоріч підопічні Емерса Фае спробують перервати смугу невдач і вперше здолати груповий етап. І вже стартовий матч на ЧС-2026 – проти збірної Еквадору – може стати для івуарійців вирішальним. Щоправда, тепер у складі збірної Кот-д'Івуару немає зірок калібру Дідьє Дрогба, Яя Туре чи Саломона Калу. Та цікавих виконавців у цій команді чимало.

У кваліфікації до Чемпіонату світу «слони» не зазнали жодної поразки (вісім перемог, дві нічиї). Та справді приголомшливе досягнення – жодного пропущеного м'яча за 10 турів відбору. Проте, на Кубку африканських націй у січні Кот-д'Івуар дійшов лише до чвертьфіналу. Та в спарингах весни-літа команда Фае виглядає доволі переконливо. Корейців із півдня півострова африканці розгромили (4:0), збірну Шотландії здолали мінімально, а днями переграли самих французів (2:1).

Ніколя Пепе перезапустив кар'єру в чемпіонаті Іспанії фото: ФК «Арсенал»

Здебільшого збірна Кот-д'Івуару виходить зі схемою 4-3-3. У цій побудові провідна роль належить флангам атаки з колись сенсаційно дорогим Ніколя Пепе та потенційно коштовним зараз Яном Діоманде. Перший видав непоганий сезон в іспанському «Вільярреалі» (десять голів, вісім асистів у Ла Лізі), а другий засяяв у німецькому РБ «Лейпциг» (12 м'ячів, дев'ять результативних передач). А в центрі атаки варто чекати на одне з нових імен – Анж-Йоан Бонні («Інтер») та Ельє Ваї («Ніцца») щойно отримали паспорти зі слоном між пальмами й досі перебувають в процесі знайомства з командою.

Капітан івуарійської збірної Франк Кессьє двічі поспіль тріумфував у Лізі чемпіонів Азії з аравійським «Аль-Ахлі», та запитання до рівня тамтешніх змагань залишаються. Утім, хавбек підтвердив свою майстерність раніше в Європі («Мілан», «Барселона») та в 29 років дебютуватиме на Мундіалі. Досі найбільшим його досягненням на міжнародному рівні залишався чвертьфінал Олімпійських ігор-2020. Час спробувати щось нове – ідеальний.

Орієнтовний склад збірної Кот-д'Івуару на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Еквадору

Рейтинг ФІФА: 24-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2006)

Головний тренер: Себастьян Беккасесе

Капітан: Еннер Валенсія

Провідний гравець: Мойзес Кайседо

«Триколор» вийшов на ЧС-2026 після впевненої кваліфікації. Еквадорська збірна навіть зі зняттям трьох очок за участь футболіста з фальшивими документами зуміла фінішувати другою у зоні КОНМЕБОЛ. До свого активу підопічні Себастьяна Беккасесе записали перемоги над Аргентиною і Колумбією та зазнала лише двох поразок – найменше серед всіх суперників.

Звісно, домінувати в стилі збірної Бразилії чи тих же аргентинців Еквадору складно. Однак, команда прагне багато володіти мячем. Хоч у складі цієї латиноамериканської збірної чимало технічних виконавців, але підхід тренера залишається прагматичним. «Триколор» ставить на компактність і надійність, намагаючись заблокувати гості випади опонентів ще в зародку. А якщо перші ешелони оборони не впораються, то позаду чекають фіналісти Ліги чемпіонів Вільян Пачо (ПСЖ) та П'єро Інкап'є («Арсенал»).

Мойзес Кайседо став мозковим центром «триколірних» фото: EFE

У відборі збірна Еквадору здебільшого використовувала схему 4-4-2. Проте, на Мундіалі слід очікувати трохи обережнішої формації, наприклад 4-2-3-1. Незалежно від тактичної побудови, головна роль в національній команді відведена Мойзесу Кайседо. Півзахисник лондонського «Челсі» має чимало чеснот. У кваліфікації він став найкращим асистентом «триколірних» (три асисти), був серед лідерів за створеними моментами (19) та першим за кількістю відборів (2,5 у середньому за матч). Відібрати, віддати, забити – він уміє все. Хіба що фолить забагато.

Поруч із Кайседо набирається футбольному уму-розуму й нова надія еквадорського футболу. Поки в Україні тішаться відновленням турніру U-21 для досі перспективних, атакувальний хавбек у свої 19 років зіграв уже 25 поєдинків за національну команду. Минулого літа той же «Челсі» заплатив за нього 10 млн євро та віддав французькому «Страсбуру» в оренду, а в січні орендну угоду на 1,5 роки оформив «Рівер Плейт». Поки в Аргентині йде важко, тож Мундіаль буде шансом на новий старт.

Орієнтовний склад збірної Еквадору на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи E Чемпіонату світу 2026

Відділ аналітиків компанії Opta Sports вірить в успіх збірної Німеччини. Бундестім опиниться в плейоф із вірогідністю 96,40 %. Підопічним Нагельсманна «малюють» 6,50 очікуваних очок.

А от майже безумовна віра (87,29 %) в «Триколор» трохи дивує. Кількість очікуваних пунктів від еквадорців – 5,10 бала – повинна збентежити збірні Кот-д'Івуару та Кюрасао.

«Блакитній хвилі» взагалі пророкують туристичну мандрівку Штатами.

Прогноз аналітиків Opta для квартету E інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»