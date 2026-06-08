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Чемпіонат світу 2026. Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор: досьє на команди групи E

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіонат світу 2026. Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор: досьє на команди групи E
Збірна Німеччини налаштована виграти груповий етап
фото: EFE

Чотириразові чемпіони планети потрапили в цікаву компанію суперників

У четвер, 11 червня 2026 року, розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету E Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Збірна Німеччини

Рейтинг ФІФА: 10-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1954, 1974, 1990, 2014)

Головний тренер: Юліан Нагельсманн

Капітан: Йозуа Кімміх

Провідний гравець: Флоріан Вірц

Бундестім поїхала за океан із новими надіями після двох провальних турнірів. Після тріумфального ЧС-2014 для німців настало важке похмілля. На Мундіалі 2018 року Німеччина фінішувала в групі останньою, а чотири роки тому зуміла піднятися лише на сходинку вище. Тепер підопічним Юліана Нагельсманна буде простіше. Вийти в плейоф цього разу можна і з третього місця.

Звісно, амбіції збірної Німеччини сягають далі. Якраз підросло нове покоління зірок, тож Бундестім прагне замахнутися на більше. Головні надії уболівальники покладають на дует 23-річних виконавців – Флоріана Вірца та Джамала Мусіалу. У базовій для нашого часу схемі 4-2-3-1 їм дісталася роль крайніх в атакувальній трійці. Поруч із ними, найімовірніше, з'явиться трохи старший Кай Гаверц. Хоча останній може бути й центрфорвардом.

Флоріан Вірц готовий вирішувати долю матчів
Флоріан Вірц готовий вирішувати долю матчів
фото: EFE

Та головну роль тренерський штаб відвів саме Вірцу. Атакувальний хавбек мав непростий сезон в англійському «Ліверпулі», та в німецькій збірній він – справжній лідер. У кваліфікації до ЧС-2026 Вірц створив для партнерів найбільше моментів (20), що в середньому призвело до 3,42 гольових нагод за матч. Більше того, третина з них обернулася забитими м'ячами. Тож, коли бачиш виступи півзахисника в національній команді, то цінник на 125 млн євро геть не дивує.

Є в Нагельсманна й інші улюбленці. Наприклад, опорник мюнхенської «Баварії» Александар Павловіч. Колись чемпіона світу Філіпа Лама в складі «ротен» і німецької збірної замінив Йозуа Кімміх. Не за горами час, коли останнього відправить на заслужений відпочинок Павловіч. Етнічний серб – «прокачана» версія обох попередників. Він значно вищий за Лама та Кімміха, а ще однаково вміло грає обома ногами. Враховуючи ці обставини, згодом Павловіч швидше трансформується в центрбека, ніж правого оборонця. Та поки він борознитиме центр поля.

Орієнтовний склад збірної Німеччини на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної Німеччини на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна Кюрасао

Рейтинг ФІФА: 82-ге місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу:

Головний тренер: Дік Адвокат

Капітан: Леандро Бакуна

Провідний гравець: Елой Ром

Участь колишньої колонії у Чемпіонаті світу поруч із метрополією давно перестала бути дивиною. А от вихід на Мундіаль мікродержави – справжнє диво. «Блакитна хвиля» вже встановила рекорд турніру як збірна, що представляє найменшу країну в історії турніру. Населення острова в Карибському морі, що колись був перлиною у короні Нідерландів, складає всього 155 тисяч осіб.

Звісно, половина виконавців збірної Кюрасао захищає кольори нідерландських клубів. Та загалом представництво доволі широке. Американська ліга ЮСЛ, Про-Ліга Саудівської Аравії, швейцарська, турецька та грецька Суперліги, англійський Чемпіоншип, чемпіонат Ізраїлю, бельгійська першість і навіть Суперліга Малайзії делегували своїх футболістів у «Блакитну хвилю». Капітан національної команди Леандро Бакуна колись запалював у бірмінгемській «Астон Віллі», а минулий сезон взагалі провів у турецькій Першій лізі за скромні «Бандирмаспор» і «Игдир». Зате найкращим бомбардир в історії збірної – Рангело Янга з нідерландського «Ейндговена» – взагалі не потрапив у заявку.

Збірна Кюрасао прагне бути командою-зіркою
Збірна Кюрасао прагне бути командою-зіркою
фото: FFK

Та головна зірка Кюрасао перебуватиме за межами поля. Головний тренер національної команди Дік Адвокат готується встановити персональний рекорд. Він стане найстаршим керманичем збірної на чемпіонатах світу всіх часів. Нідерландцю – 78 років. Супердосвідчений фахівець приїхав на свій третій Мундіаль. У 1994 році він вивів Нідерланди в чвертьфінал турніру, а на ЧС-2006 вилетів після групового етапу з Республікою Корея. Чемпіон трьох країн, володар Кубка та Суперкубка УЄФА вже ішов на пенсію, але повернувся для останнього танцю.

У відборі команда Адвоката грала з атакувальною схемою 4-3-3. Виступ із такою формацією на Мундіалі буде вкрай сміливим кроком. Та, найімовірніше, «Блакитна хвиля» трохи перебудується. Наприклад, крайні нападники займуть глибші позиції та трансформують цю модель в більш буденні 4-3-2-1. Хоча брати Бакуни (молодший – Жуніньйо – півроку провів за нідерландський «Волендам») разом із опорником Лівано Комененсією («Цюрих») збираються висікати всю небезпеку в центрі поля.

Орієнтовний склад збірної Кюрасао на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної Кюрасао на ЧС-2026
інфографіка: Sports Illustrated

Збірна Кот-д'Івуару

Рейтинг ФІФА: 33-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (2006, 2010, 2014)

Головний тренер: Емерс Фае

Капітан: Франк Кессьє

Провідний гравець: Ніколя Пепе

«Слони» вчетверте візьмуть участь в турнірі. Цьогоріч підопічні Емерса Фае спробують перервати смугу невдач і вперше здолати груповий етап. І вже стартовий матч на ЧС-2026 – проти збірної Еквадору – може стати для івуарійців вирішальним. Щоправда, тепер у складі збірної Кот-д'Івуару немає зірок калібру Дідьє Дрогба, Яя Туре чи Саломона Калу. Та цікавих виконавців у цій команді чимало.

У кваліфікації до Чемпіонату світу «слони» не зазнали жодної поразки (вісім перемог, дві нічиї). Та справді приголомшливе досягнення – жодного пропущеного м'яча за 10 турів відбору. Проте, на Кубку африканських націй у січні Кот-д'Івуар дійшов лише до чвертьфіналу. Та в спарингах весни-літа команда Фае виглядає доволі переконливо. Корейців із півдня півострова африканці розгромили (4:0), збірну Шотландії здолали мінімально, а днями переграли самих французів (2:1).

Ніколя Пепе перезапустив кар'єру в чемпіонаті Іспанії
Ніколя Пепе перезапустив кар'єру в чемпіонаті Іспанії
фото: ФК «Арсенал»

Здебільшого збірна Кот-д'Івуару виходить зі схемою 4-3-3. У цій побудові провідна роль належить флангам атаки з колись сенсаційно дорогим Ніколя Пепе та потенційно коштовним зараз Яном Діоманде. Перший видав непоганий сезон в іспанському «Вільярреалі» (десять голів, вісім асистів у Ла Лізі), а другий засяяв у німецькому РБ «Лейпциг» (12 м'ячів, дев'ять результативних передач). А в центрі атаки варто чекати на одне з нових імен – Анж-Йоан Бонні («Інтер») та Ельє Ваї («Ніцца») щойно отримали паспорти зі слоном між пальмами й досі перебувають в процесі знайомства з командою.

Капітан івуарійської збірної Франк Кессьє двічі поспіль тріумфував у Лізі чемпіонів Азії з аравійським «Аль-Ахлі», та запитання до рівня тамтешніх змагань залишаються. Утім, хавбек підтвердив свою майстерність раніше в Європі («Мілан», «Барселона») та в 29 років дебютуватиме на Мундіалі. Досі найбільшим його досягненням на міжнародному рівні залишався чвертьфінал Олімпійських ігор-2020. Час спробувати щось нове – ідеальний.

Орієнтовний склад збірної Кот-д'Івуару на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної Кот-д'Івуару на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна Еквадору

Рейтинг ФІФА: 24-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (2006)

Головний тренер: Себастьян Беккасесе

Капітан: Еннер Валенсія

Провідний гравець: Мойзес Кайседо

«Триколор» вийшов на ЧС-2026 після впевненої кваліфікації. Еквадорська збірна навіть зі зняттям трьох очок за участь футболіста з фальшивими документами зуміла фінішувати другою у зоні КОНМЕБОЛ. До свого активу підопічні Себастьяна Беккасесе записали перемоги над Аргентиною і Колумбією та зазнала лише двох поразок – найменше серед всіх суперників.

Звісно, домінувати в стилі збірної Бразилії чи тих же аргентинців Еквадору складно. Однак, команда прагне багато володіти мячем. Хоч у складі цієї латиноамериканської збірної чимало технічних виконавців, але підхід тренера залишається прагматичним. «Триколор» ставить на компактність і надійність, намагаючись заблокувати гості випади опонентів ще в зародку. А якщо перші ешелони оборони не впораються, то позаду чекають фіналісти Ліги чемпіонів Вільян Пачо (ПСЖ) та П'єро Інкап'є («Арсенал»).

Мойзес Кайседо став мозковим центром «триколірних»
Мойзес Кайседо став мозковим центром «триколірних»
фото: EFE

У відборі збірна Еквадору здебільшого використовувала схему 4-4-2. Проте, на Мундіалі слід очікувати трохи обережнішої формації, наприклад 4-2-3-1. Незалежно від тактичної побудови, головна роль в національній команді відведена Мойзесу Кайседо. Півзахисник лондонського «Челсі» має чимало чеснот. У кваліфікації він став найкращим асистентом «триколірних» (три асисти), був серед лідерів за створеними моментами (19) та першим за кількістю відборів (2,5 у середньому за матч). Відібрати, віддати, забити – він уміє все. Хіба що фолить забагато.

Поруч із Кайседо набирається футбольному уму-розуму й нова надія еквадорського футболу. Поки в Україні тішаться відновленням турніру U-21 для досі перспективних, атакувальний хавбек у свої 19 років зіграв уже 25 поєдинків за національну команду. Минулого літа той же «Челсі» заплатив за нього 10 млн євро та віддав французькому «Страсбуру» в оренду, а в січні орендну угоду на 1,5 роки оформив «Рівер Плейт». Поки в Аргентині йде важко, тож Мундіаль буде шансом на новий старт.

Орієнтовний склад збірної Еквадору на ЧС-2026
Орієнтовний склад збірної Еквадору на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи E Чемпіонату світу 2026

Відділ аналітиків компанії Opta Sports вірить в успіх збірної Німеччини. Бундестім опиниться в плейоф із вірогідністю 96,40 %. Підопічним Нагельсманна «малюють» 6,50 очікуваних очок.

А от майже безумовна віра (87,29 %) в «Триколор» трохи дивує. Кількість очікуваних пунктів від еквадорців – 5,10 бала – повинна збентежити збірні Кот-д'Івуару та Кюрасао.

«Блакитній хвилі» взагалі пророкують туристичну мандрівку Штатами.

Прогноз аналітиків Opta для квартету E
Прогноз аналітиків Opta для квартету E
інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»

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Теги: ЧС-2026 Юліан Наґельсманн Кай Гаверц Флоріан Віртц

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