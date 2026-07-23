Воротар «Інтера Маямі» забив курйозний автогол у матчі американської ліги

Рокко Ріос Ново не впорався з простим моментом

Матч регулярного чемпіонату Major Soccer League між «Інтер Маямі» та «Чикаго Файр» запам'ятався одним із найбільш епічних епізодів сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Прикра помилка голкіпера

Воротар флоридського клубу Рокко Ріос Ново припустився грубої помилки, яка призвела до автогола. На 18-й хвилині захисник Іан Фрей віддав м'яч назад до Ріоса Нова. Той спробував вибити його в один дотик, однак не влучив по м'ячу, після чого той спокійно закотився у ворота «Інтер Маямі».

Man this own goal is bad… not a good look pic.twitter.com/E4Q4ke8n7f — MLS Moves (@MLSMoves) July 23, 2026

Таким чином «Чикаго Файр» відкрив рахунок без жодного удару по воротах. Примітно, що в цей момент на аргентинського воротаря активно пресингував новачок «Чикаго» Роберт Левандовський, який проводив свій дебютний матч в американській лізі.

Щасливий кінець матчу

Попри невдалий початок, команда з Флориди зуміла переломити перебіг зустрічі. Спочатку Луїс Суарес реалізував пенальті та зрівняв рахунок, а на старті другого тайму оформив дубль, вивівши «Інтер Маямі» вперед. На 67-й хвилині Пусо Дітеджане після передачі Марена Гайле-Селассії відновив рівновагу. Проте останнє слово залишилося за господарями: на 87-й хвилині переможний м'яч забив 20-річний півзахисник Престон Пламбек.

«Інтер Маямі» проводив матч без Ліонеля Мессі та Родріго Де Пауля, яким тренерський штаб надав відпочинок після виступу у фіналі Чемпіонату світу 2026. Завдяки вольовій перемозі команда набрала 34 очки, здобула десяту перемогу в сезоні та закріпилася на п'ятому місці у Східній конференції Major Soccer League.

Нагадаємо, що Грізманн відзначився дебютним голом за «Орландо».