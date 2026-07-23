Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Воротар «Інтера Маямі» забив курйозний автогол у матчі американської ліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Воротар «Інтера Маямі» забив курйозний автогол у матчі американської ліги
Автогол не завадив команді Ліонеля Мессі перемогти у матчі
фото: Apple TV

Рокко Ріос Ново не впорався з простим моментом 

Матч регулярного чемпіонату Major Soccer League між «Інтер Маямі» та «Чикаго Файр» запам'ятався одним із найбільш епічних епізодів сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Прикра помилка голкіпера

Воротар флоридського клубу Рокко Ріос Ново припустився грубої помилки, яка призвела до автогола. На 18-й хвилині захисник Іан Фрей віддав м'яч назад до Ріоса Нова. Той спробував вибити його в один дотик, однак не влучив по м'ячу, після чого той спокійно закотився у ворота «Інтер Маямі».

Таким чином «Чикаго Файр» відкрив рахунок без жодного удару по воротах. Примітно, що в цей момент на аргентинського воротаря активно пресингував новачок «Чикаго» Роберт Левандовський, який проводив свій дебютний матч в американській лізі.

Щасливий кінець матчу

Попри невдалий початок, команда з Флориди зуміла переломити перебіг зустрічі. Спочатку Луїс Суарес реалізував пенальті та зрівняв рахунок, а на старті другого тайму оформив дубль, вивівши «Інтер Маямі» вперед. На 67-й хвилині Пусо Дітеджане після передачі Марена Гайле-Селассії відновив рівновагу. Проте останнє слово залишилося за господарями: на 87-й хвилині переможний м'яч забив 20-річний півзахисник Престон Пламбек.

«Інтер Маямі» проводив матч без Ліонеля Мессі та Родріго Де Пауля, яким тренерський штаб надав відпочинок після виступу у фіналі Чемпіонату світу 2026. Завдяки вольовій перемозі команда набрала 34 очки, здобула десяту перемогу в сезоні та закріпилася на п'ятому місці у Східній конференції Major Soccer League.

Нагадаємо, що Грізманн відзначився дебютним голом за «Орландо»

Теги: Інтер НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Костюк: Ми зробимо все, щоб нейтралізувати їхні сильні сторони
«Немає розуміння, як гратиме ПАОК». Костюк розповів про підготовку до матчу Ліги Європи
Сьогодні, 11:15
«Динамо» вже стартувало у єврокубках і подолало перший раунд відбору Ліги Європи
Учасники єврокубків зможуть офіційно переносити свої матчі в Чемпіонаті України з футболу
21 липня, 15:45
Славко Вінчіч щойно дізнався, що буде головним арбітром фіналу ЧС-2026
Арбітр не стримав сліз, дізнавшись про призначення на фінал Чемпіонату світу 2026
17 липня, 17:57
Аргентина та Англія мають запеклу історію як на полі, так і поза ним
Аргентинці показали банер про Фолклендську війну після перемоги над Англією на Чемпіонаті світу 2026
16 липня, 01:45
Дмитро Чигринський найкращі роки кар’єри футболіста провів у складі «Шахтаря»
Чигринський став головним тренером клубу з Кіпру, який належить росіянину
10 липня, 16:41
Владислав Лупашко (праворуч) вирішив скуштувати легіонерського хліба
Український футбольний тренер очолив улюблений клуб Навроцького
1 липня, 22:29
Ерлінг Голанн вивів норвежців у наступну стадію
Норвегія з голом Голанна здолала Кот-д'Івуар на шляху в 1/8 фіналу Чемпіонату світу Реклама
30 червня, 22:00
Усман Дембеле забиває третій м’яч у ворота Норвегії на ЧС-2026
Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
27 червня, 16:10
Валерій Лобановський є одним з найбільш видатних тренерів в історії європейського футболу
«Ганьбище». Ексдружина Ващука розповіла про музей Лобановського у його рідній школі
25 червня, 10:33

Новини

Воротар «Інтера Маямі» забив курйозний автогол у матчі американської ліги
Воротар «Інтера Маямі» забив курйозний автогол у матчі американської ліги
Квартет учасників Чемпіонату світу 2026 накинув оком на одного тренера – журналіст
Квартет учасників Чемпіонату світу 2026 накинув оком на одного тренера – журналіст
В Італії знайшли мертвим спортивного журналіста: що відомо
В Італії знайшли мертвим спортивного журналіста: що відомо
Шакіра потрапила у скандал на Чемпіонаті світу 2026 через росіянку
Шакіра потрапила у скандал на Чемпіонаті світу 2026 через росіянку
Модріч у 40 років підписав новий контракт замість завершення кар'єри
Модріч у 40 років підписав новий контракт замість завершення кар'єри
«Барселона» знайшла альтернативу на випадок невдачі з трансфером Альвареса – ЗМІ
«Барселона» знайшла альтернативу на випадок невдачі з трансфером Альвареса – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
100K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
84K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
82K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Сьогодні, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua