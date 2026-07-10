Іспанія – Бельгія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

Європейські суперники визначать другого півфіналіста турніру

Сьогодні, 10 липня 2026 року, збірна Іспанії на арені «Соу-Фай Стедіум» в американському Інглвуді зустрінеться з національною командою Бельгії у рамках 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Іспанія – Бельгія

Безумовним лідером симпатій на 9:45 10 липня стала «Фурія Роха», переконані фахівці GGBET. На потенційну перемогу іспанців закладено коефіцієнт 1,64. Тим часом на ймовірну звитягу команди Руді Гарсії виставлено кеф 5,72. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 4,05. Показова ситуація склалася і щодо місця в 1/2 фіналу. На прохід Іспанії закладено кеф 1,32. Натомість путівку в наступний раунд для «червоних дияволів» оцінено балом 3,66. Зате на тотал більше 3,5 запропоновано коефіцієнт 3,04.

Передматчевий стан команд

Іспанська збірна здолала груповий етап без поразок і набрала сім очок із дев'яти можливих. У першому раунді плейоф підопічні Луїса де ла Фуенте розгромили Австрію (3:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Оярсабаль (дубль) та оборонець Порро. Натомість в 1/8 фіналу «Фурія Роха» дотиснула збірну Португалії (1:0). Переможний гол до свого активу записав хавбек Меріно.

Бельгія пробилася в плейоф із перемогою та двома нічиїми. У рамках 1/16 фіналу «червоні дияволи» в овертаймі вирвали перемогу над збірною Сенегалу (3:2). Забиті м'ячі оформили форвард Лукаку та півзахисник Тілеманс (двічі). Зате в 1/8 фіналу команда Гарсії розібралася зі збірною США (4:1). Нападник Де Кетеларе записав до свого активу дубль, а півзахисник Ванакен і той же Лукаку забили ще по м'ячу.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 23 поєдинки. Перевага на боці національної команди Іспанії – 12 перемог проти шести в «червоних дияволів». Утім, бельгійці виграли перший матч. Піренейська збірна зазнала невдачі (1:3) в чвертьфіналі Олімпіади-1920.

Безпосередньо на чемпіонатах світу суперники перетнулися втретє. Перше побачення відбулося в 1/4 фіналу Мундіалю-1986. Основний та додатковий час тоді завершилися внічию (1:1). На гол форварда Кулеманса збірна Іспанії відповіла забитим м'ячем півзахисника Сеньйора. А от у серії пенальті гору взяли «червоні дияволи» (5:4). А на груповому етапі ЧС-1990 іспанці взяли реванш (2:1). Забиті м'ячі оформили хавбек Мічел і оборонець Горріс. У складі збірної Бельгії відзначився півзахисник Верворт.

Наразі останній поєдинок відбувся у 2016 році. Іспанія перемогла в спарингу (2:0). Хавбек Сілва тоді оформив дубль. З нинішнього призову бельгійської збірної у тому матчі зіграли воротар Куртуа, оборонець Меньє, півзахисники Вітсель та Де Брюйне, форвард Лукаку.

Де дивитися матч Іспанія – Бельгія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».