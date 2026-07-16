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Крах фаворитів, рекорд Мессі та пересторога для Іспанії. Підсумки 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Крах фаворитів, рекорд Мессі та пересторога для Іспанії. Підсумки 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026
Ламін Ямаль (в центрі) та компанія поховали чемпіонські надії французької збірної
фото: Getty Images

Мундіаль отримав фіналістів змагань

На Кубку світу відбулися півфінальні поєдинки. Підсумки раунду 1/2 фіналу Чемпіонату світу – в матеріалі «Главкома».

Мундіаль-2026 вийшов на фінішну пряму. Після двох півфіналів у графіку турніру залишилося два матчі. Спершу Франція зійдеться з Англією у втішному фіналі за бронзові нагороди. А потім Іспанія і Аргентина розіграють титул.

Герой 1/2 фіналу

Швидкий погляд на рапорти обох поєдинків спонукає назвати найкращим нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Формально ветеран «альбіселесте» віддав дві результативні передачі. Та перша з них умовність. А от адресат цього пасу на таку роль цілком годиться.

Саме гол Енцо Фернандеса повернув аргентинців у гру. Хавбек лондонського «Челсі» вчасно опинився у вільній позиції, підлаштував м'яч і класним ударом змусив капітулювати воротаря Англії Джордана Пікфорда. Можливо, аргентинська збірна й забила би пізніше, але саме Фернандес завершив півгодинні спроби «альбіселесте» зрівняти рахунок.

Енцо Фернандес завершив атакувальні муки «альбіселесте»
Енцо Фернандес завершив атакувальні муки «альбіселесте»
фото: Getty Images

Невдаха 1/2 фіналу

Цілком імовірно, що матч між Францією та іспанською збірною був із категорії «до першого забитого». І цей гол піренейців став наслідком помилки. Цього разу огріх мав ім'я та прізвище – Люка Дінь. Саме цей фланговий оборонець сфолив проти нападника збірної Іспанії Ламіна Ямаля у власному штрафному.

Порушення правил було таким очевидним, що суддівській бригаді навіть не довелося переглядати повтор. Ямаль регулярно ставив суперника в незручне становище. Одного разу навіть забив із-під оборонця, але м'яч скасували через офсайд. Невчасний для Діня провал, зважаючи на інтерес французького ПСЖ.

Скандал 1/2 фіналу

Після перемоги над збірною Англії аргентинців захопили емоції. Як наслідок, підопічні Ліонеля Скалоні вкотре підтвердили, що конструкція «спорт поза політикою» живе лише в уяві функціонерів сумнівної якості. Ось і тут футболісти взялися святкувати успіх прямісінько на полі з банером «Мальвінські острови – аргентинські».

Спричинена поразкою у «маленькій переможній війні» за Фолкленди національна травма досі ятрить аргентинські душі. А от футбольній асоціації тепер світить покарання. Вочевидь, організації доведеться розщедритися на кругленьку суму штрафу. Та й обмеження для вболівальників цілком імовірні. Буде гарна нагода перевірити теорію про особливе ставлення ФІФА до Аргентини.

Рекорд 1/2 фіналу

Із появою просунутої статистики різноманітні портали знаходять справжні та примарні досягнення фактично в кожному поєдинку. На Мундіалі-2026 чимало рекордів оформив Ліонель Мессі. Не залишився без персонального здобутку капітан збірної Аргентини й після півфіналу.

Цього разу він став найстаршим польовим футболістом на цій стадії турніру. У дату матчу з Англією ветерану виповнився 39 років 21 день. І сам рекордсмен, і його партнери в національній команді зробили все можливе, щоб вечір став ще знаменнішим. Два асисти, путівка до фіналу – гарні додатки.

Ліонель Мессі затьмарив англійця Джуда Беллінгема
Ліонель Мессі затьмарив англійця Джуда Беллінгема
фото: Getty Images

Тренд 1/2 фіналу

Оглядачі та аналітики перед півфінальною стадією нарекли фаворитами збірні Франції та Англії. Обидві національні команди з тягарем такої відповідальності не впоралися. Поразка «Трьох левів» стала драматичною, але шальки терезів цілком могли хитнутися в інший бік.

А от невдача «триколірних» фактично виявилася безумовною. До останньої миттєвості в напрузі матч підопічних Дідьє Дешама проти Іспанії точно не тримав. Другий гол «Фурії Рохи» практично поховав інтригу вже на 58-й хвилині. Та тепер піренейцям слід остерігатися симпатій преси та букмекерів.

 

Антон Федорців, «Главком»

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Теги: ЧС-2026 Ліонель Мессі Люка Дінь

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