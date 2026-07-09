Футболіст збірної Англії отримав додаткову дискваліфікацію на Чемпіонаті світу

Виконавець може більше не зіграти на турнірі

Оборонець національної команди Англії Джарелл Кванса пропустить два поєдинки після вилучення в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Англієць підвів «Трьох левів» у протистоянні з Мексикою (3:2). Він отримав пряму червону картку на 54-й хвилині. Оборонець грубо зіграв проти мексиканця Гальярдо в одному з епізодів і залишив команду Томаса Тухеля в меншості.

Тепер Кванса не допоможе збірній Англії у чвертьфіналі Кубка світу проти Норвегії. Окрім того, він пропустить і півфінал, якщо «Три леви» туди проб'ються. Останньою можливістю оборонця зіграти на турнірі буде фінал або матч за третє місце.

Англія на ЧС-2026 зіткнулася з проблемами на правому фланзі оборони. Основний виконавець на цій позиції Ріс Джеймс зазнав травми. Номінальний центрбек Кванса вийшов у цій ролі на поєдинки проти збірних Панами та Мексики. Також там змушений був грати лівий оборонець Джед Спенс.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026

Стадія стартуватиме 9 липня. Першим поєдинком стане якраз поєдинок збірної Франції проти національної команди Марокко. Останній півфіналіст визначиться у ніч на неділю, 12 липня.

Усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Марокко

Іспанія – Бельгія

Норвегія – Англія

Швейцарія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.