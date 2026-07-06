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У капітана збірної Англії відновився голос після перемоги над Мексикою на Чемпіонаті світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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У капітана збірної Англії відновився голос після перемоги над Мексикою на Чемпіонаті світу
Гаррі Кейн в матчі з Мексикою реалізував пенальті
фото: Getty Images

Гаррі Кейн одразу після гри давав інтерв’ю зірваним голосом

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн повідомив, що вже відновив голос після переможного матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 проти Мексики (3:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«На щастя, я знову можу говорити. Після того неймовірного інтерв'ю всі мої друзі та знайомі вдома мене підколювали. Тож так, після цього мені байдуже. Це було того варте», – розповів Кейн за кілька годин після завершення матчу з Мексикою.

Раніше у флеш-інтерв'ю одразу після матчу Кейн ділився враженнями про матч зірваним голосом.

«Неймовірна підтримка. Я просто втратив дар мови. У мене зник голос. Нам довелося боротися. Нам довелося знайти вихід. Я щойно співав, тому не можу нормально говорити. Це був один із тих днів, коли суддя багато разів судив проти нас, але в підсумку це не мало значення. Тож так, я щасливий», – прокоментував Кейн.

У чвертьфіналі мундіалю команда Томаса Тухеля зустрінеться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію (2:1). Матч зіграють у Маямі 12 липня опівночі за київським часом.

Нагадаємо, футболіст збірної Англії Джордан Хендерсон отримав травму під час святкування перемоги у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з командою Мексики (3:2) та залишив поле на ношах.

Після фінального свистка англійці підійшли до трибун із уболівальниками. Хендерсон намагався перестрибнути через рекламні щити та невдало впав. Футболісту знадобилася екстрена медична допомога, і його забрали на ношах.

Хендерсон не зіграв у поєдинку з Мексикою, але отримав жовту картку за неспортивну поведінку, перебуваючи на лаві запасних.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Гаррі Кейн

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