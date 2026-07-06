У капітана збірної Англії відновився голос після перемоги над Мексикою на Чемпіонаті світу
Гаррі Кейн одразу після гри давав інтерв’ю зірваним голосом
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн повідомив, що вже відновив голос після переможного матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 проти Мексики (3:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.
«На щастя, я знову можу говорити. Після того неймовірного інтерв'ю всі мої друзі та знайомі вдома мене підколювали. Тож так, після цього мені байдуже. Це було того варте», – розповів Кейн за кілька годин після завершення матчу з Мексикою.
Раніше у флеш-інтерв'ю одразу після матчу Кейн ділився враженнями про матч зірваним голосом.
«Неймовірна підтримка. Я просто втратив дар мови. У мене зник голос. Нам довелося боротися. Нам довелося знайти вихід. Я щойно співав, тому не можу нормально говорити. Це був один із тих днів, коли суддя багато разів судив проти нас, але в підсумку це не мало значення. Тож так, я щасливий», – прокоментував Кейн.
У чвертьфіналі мундіалю команда Томаса Тухеля зустрінеться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію (2:1). Матч зіграють у Маямі 12 липня опівночі за київським часом.
Нагадаємо, футболіст збірної Англії Джордан Хендерсон отримав травму під час святкування перемоги у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з командою Мексики (3:2) та залишив поле на ношах.
Після фінального свистка англійці підійшли до трибун із уболівальниками. Хендерсон намагався перестрибнути через рекламні щити та невдало впав. Футболісту знадобилася екстрена медична допомога, і його забрали на ношах.
Хендерсон не зіграв у поєдинку з Мексикою, але отримав жовту картку за неспортивну поведінку, перебуваючи на лаві запасних.
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