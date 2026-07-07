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Федерація футболу Ірану потролила збірну США після поразки на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Федерація футболу Ірану потролила збірну США після поразки на Чемпіонаті світу
Збірна США програла Бельгії та припинила боротьбу на Мундіалі
фото: Getty Images

«Весь світ тріумфує після принизливої ​​поразки політики від футболу», – вважає Федерація футболу Ірану

Федерація футболу Ірану відреагувала на виліт збірної США з Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Федерація футболу Ірану опублікувала у своїх соцмережах картинку з результатами матчів Ірану проти Бельгії (0:0) та США проти Бельгії (1:4) на мундіалі.

«Весь світ тріумфує після принизливої ​​поразки політики від футболу», – йдеться у підписі до картинки.

Перед матчем із бельгійцями збірна США отримала неочікувану допомогу від ФІФА, дисциплінарний комітет якої призупинив дискваліфікацію найкращого бомбардира команди Фоларіна Балогуна.

Це викликало шквал критики на адресу ФІФА – особливо з огляду на те, що президент США Дональд Трамп зізнався: він особисто дзвонив президентові ФІФА Джанні Інфантіно з цього питання.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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