Після скандального вчинку грецьких фанатів відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону

Фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Після скандального вчинку грецьких фанатів відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Нагадаємо, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

«Динамо» вийшло вперед уже на третій хвилині зустрічі. Володимир Бражко отримав передачу від Владислава Дубінчака та точним ударом із середньої дистанції відкрив рахунок у грі.

Уже за десять хвилин Константеліас відновив рівновагу, завершивши комбінацію після передачі Живковича.

На 37-й хвилині хорошу нагоду забити мав Шапаренко, але його дальній удар у нижній кут парирував голкіпер. Вже за хвилину кияни припустилися помилки в обороні, чим скористався Зафейріс – він перехопив м'яч і без проблем відправив його у ворота.

Другий тайм розпочався з швидкого гола греків. Константеліас віддав результативну передачу на Сантамарію, який потужним ударом із-за меж штрафного майданчика втретє засмутив Нещерета та збільшив перевагу своєї команди.

У середині другої половини Олександр Костюк випустив на поле Андрія Ярмоленка, Віталія Буяльського та Лонвейка. Заміни дали результат: Буяльський віддав гольову передачу, а Лонвейк встановив остаточний рахунок гри – 2:3.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Греції.