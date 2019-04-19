  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» розгромило «Ворсклу», а новачок Де Пена забив дивовижний гол у падінні зльоту (відео)

    • Розсилка
    Георгій Цитаїшвілі у цій зустрічі і сам забив, і асистував партнерам - «Динамо» розгромило «Ворсклу», а новачок Де Пена забив дивовижний гол у падінні зльоту (відео)
    Георгій Цитаїшвілі у цій зустрічі і сам забив, і асистував партнерам
    «Динамо» від Шурика

    Команди заповнили пов’язану з виборами паузу в чемпіонаті

    Щоб не втрачати ігрової практики, команди київського «Динамо» і полтавської «Ворскли» провели спаринг на стадіоні «Динамо» імені Лобановського в столиці. У протистоянні двох видатних динамівців 90-х Олександра Хацкевича і Віталія Косовського впевнену перемогу здобув білоруський спеціаліст.

    Читайте також

    «Динамо» (Київ) - «Ворскла» (Полтава) - 5:0

    Голи: 1:0 – Віталій Миколенко (9). 2:0 - Цитаїшвілі (27). 3:0 - Андрієвський (31). 4:0 - де Пена (35). 5:0 – Віталій Циганков (65, з пенальті)

    «Динамо» (перший тайм): Бущан, Шепелєв, Де Пена,Миколенко, Андрієвський, Кравченко, Буяльський, Цитаїшвілі, Кадар, Попов, Супряга. (Другий тайм): Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Віктор Циганков, Сідклей, Бурда, Шабанов, Русин, Смирний, Алібеков, Кендзьора. Тренер – Олександр Хацкевич

    «Ворскла» (перший тайм): Шуст, Чеснаков, Євген Мартиненко, Саків, Биков, Скляр, Васін, Габелок, Коломоєць, Ребенок, Кобахідзе. (Другий тайм): Ткаченко, Ібрагім Кане, Олександр Чижов, Ґіорґадзе, Петровіч, Якубу, Мисик, Карека, Шехіч, Артур, Білий. Тренер – Віталій Косовський

    19 квітня. Київ. НСК «Олімпійський»

    Поєдинок прогнозовано почався з атак «біло-синіх», які з перших хвилин повністю взяли гру під свій контроль. Забігаючи наперед, відзначимо, що «Ворскла» за перший тайм протистояння лише лічені рази провела атаки на ворота киян. По суті, Бущан у гру вступав двічі - коли Георгій впевнено грав на виходах після прострілів з флангів. Зрозуміло, що таку значну ігрову перевагу «Динамо» дуже швидко матеріалізувало в забиті м'ячі.

    На 9-й хвилині матчу Кравченко заробив штрафний на правому фланзі і сам же його виконав. Після подачі у воротарський відмінно на випередження зіграв Віталій Миколенко і переправив м'яч в один дотик чітко в кут воріт суперника - 1:0.

    Як виявилося, це був початок розгрому полтавського клубу. Кияни продовжували атакувати, і хорошу можливість подвоїти перевагу господарів упустив Цитаїшвілі. Георгій вийшов один на один з Шустом, але не встиг пробити по воротах. Втім, забити Георгію гол у ворота полтавчан вдалося декількома хвилинами потому. Все той же Кравченко виконав хорошу передачу з правого флангу в район штрафного на Цитаїшвілі: півоборонець прийняв м'яч і другим дотиком відправив його точно в дев'ятку воріт «Ворскли» метрів з двадцяти. Прекрасний гол! 2:0.

    Далі більше. Ще через чотири хвилини «біло-синім» вдалося довести рахунок до розгромного. Після подачі з кутового, Денис Попов скинув м'яч головою на дальню стійку, де передачу чекав Олександр Андрієвський, який у дотик переправив м'яч у ворота - 3:0.

    Навіть при такому рахунку динамівці не зупинилися, і продовжили атакувати. Як результат - під завісу першого тайму в гості пропустили і четвертий гол. І який! Карлос де Пена, який дебютував за «Динамо» в цій грі, забив шикарний м'яч, пробивши в падінні зльоту після подачі з правого флангу на дальню стійку від Цитаїшвілі. 4:0.

    Після перерви картина гри не сильно змінилася, навіть з огляду на той факт, що тренери випустили на другу половину зустрічі інші склади. Кияни продовжили володіти ініціативою, створивши ще кілька хороших моментів для взяття воріт ворсклян, але ударам Сідклея, Смирного і Кендзьори забракло влучності. Однак 65-й хвилині господарі все ж зуміли забити і п'ятий гол. Після фолу оборонця гостей у власному штрафному, Віктор Циганков впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, пославши м'яч у нижній правий від себе кут воріт - 5:0.

    Зауважимо, що свій наступний матч «Динамо» проведе в чемпіонаті України в найближчу середу, 24 квітня. В рамках 24-го туру УПЛ команда Олександра Хацкевича зустрінеться з «Шахтарем». Початок зустрічі на НСК «Олімпійський» - о 18:30.

     Читайте також: Футболісти «Динамо» провідали поранених військових (фото, відео)

    Джерело: Dynamo.kiev.ua

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Ворскла Віктор Циганков Олександр Хацкевич Сідклей Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Назарій Русин Володимир Шепелєв Артур Олександр Чижов Ібрагім Кане Артем Шабанов Томаш Кендзьора Владислав Супряга Денис Попов Олександр Андрієвський Євген Смирний Віталій Косовський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ