«Динамо» розгромило «Ворсклу», а новачок Де Пена забив дивовижний гол у падінні зльоту (відео)



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Георгій Цитаїшвілі у цій зустрічі і сам забив, і асистував партнерам «Динамо» від Шурика

Команди заповнили пов’язану з виборами паузу в чемпіонаті

Щоб не втрачати ігрової практики, команди київського «Динамо» і полтавської «Ворскли» провели спаринг на стадіоні «Динамо» імені Лобановського в столиці. У протистоянні двох видатних динамівців 90-х Олександра Хацкевича і Віталія Косовського впевнену перемогу здобув білоруський спеціаліст.

«Динамо» (Київ) - «Ворскла» (Полтава) - 5:0

Голи: 1:0 – Віталій Миколенко (9). 2:0 - Цитаїшвілі (27). 3:0 - Андрієвський (31). 4:0 - де Пена (35). 5:0 – Віталій Циганков (65, з пенальті)

«Динамо» (перший тайм): Бущан, Шепелєв, Де Пена,Миколенко, Андрієвський, Кравченко, Буяльський, Цитаїшвілі, Кадар, Попов, Супряга. (Другий тайм): Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Віктор Циганков, Сідклей, Бурда, Шабанов, Русин, Смирний, Алібеков, Кендзьора. Тренер – Олександр Хацкевич

«Ворскла» (перший тайм): Шуст, Чеснаков, Євген Мартиненко, Саків, Биков, Скляр, Васін, Габелок, Коломоєць, Ребенок, Кобахідзе. (Другий тайм): Ткаченко, Ібрагім Кане, Олександр Чижов, Ґіорґадзе, Петровіч, Якубу, Мисик, Карека, Шехіч, Артур, Білий. Тренер – Віталій Косовський

19 квітня. Київ. НСК «Олімпійський»

Поєдинок прогнозовано почався з атак «біло-синіх», які з перших хвилин повністю взяли гру під свій контроль. Забігаючи наперед, відзначимо, що «Ворскла» за перший тайм протистояння лише лічені рази провела атаки на ворота киян. По суті, Бущан у гру вступав двічі - коли Георгій впевнено грав на виходах після прострілів з флангів. Зрозуміло, що таку значну ігрову перевагу «Динамо» дуже швидко матеріалізувало в забиті м'ячі.

На 9-й хвилині матчу Кравченко заробив штрафний на правому фланзі і сам же його виконав. Після подачі у воротарський відмінно на випередження зіграв Віталій Миколенко і переправив м'яч в один дотик чітко в кут воріт суперника - 1:0.

Як виявилося, це був початок розгрому полтавського клубу. Кияни продовжували атакувати, і хорошу можливість подвоїти перевагу господарів упустив Цитаїшвілі. Георгій вийшов один на один з Шустом, але не встиг пробити по воротах. Втім, забити Георгію гол у ворота полтавчан вдалося декількома хвилинами потому. Все той же Кравченко виконав хорошу передачу з правого флангу в район штрафного на Цитаїшвілі: півоборонець прийняв м'яч і другим дотиком відправив його точно в дев'ятку воріт «Ворскли» метрів з двадцяти. Прекрасний гол! 2:0.

Далі більше. Ще через чотири хвилини «біло-синім» вдалося довести рахунок до розгромного. Після подачі з кутового, Денис Попов скинув м'яч головою на дальню стійку, де передачу чекав Олександр Андрієвський, який у дотик переправив м'яч у ворота - 3:0.

Навіть при такому рахунку динамівці не зупинилися, і продовжили атакувати. Як результат - під завісу першого тайму в гості пропустили і четвертий гол. І який! Карлос де Пена, який дебютував за «Динамо» в цій грі, забив шикарний м'яч, пробивши в падінні зльоту після подачі з правого флангу на дальню стійку від Цитаїшвілі. 4:0.

Після перерви картина гри не сильно змінилася, навіть з огляду на той факт, що тренери випустили на другу половину зустрічі інші склади. Кияни продовжили володіти ініціативою, створивши ще кілька хороших моментів для взяття воріт ворсклян, але ударам Сідклея, Смирного і Кендзьори забракло влучності. Однак 65-й хвилині господарі все ж зуміли забити і п'ятий гол. Після фолу оборонця гостей у власному штрафному, Віктор Циганков впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, пославши м'яч у нижній правий від себе кут воріт - 5:0.

Зауважимо, що свій наступний матч «Динамо» проведе в чемпіонаті України в найближчу середу, 24 квітня. В рамках 24-го туру УПЛ команда Олександра Хацкевича зустрінеться з «Шахтарем». Початок зустрічі на НСК «Олімпійський» - о 18:30.

Джерело: Dynamo.kiev.ua