Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів
Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом
Визначилися всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Жеребкування загального етапу турніру відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом. Згідно з регламентом, кожна команда проведе по вісім матчів на етапі ліги – по дві зустрічі з представниками кожного з чотирьох кошиків.
Учасники Ліги чемпіонів 2026/27
Кошик 1: «ПСЖ» (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Реал» (Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Арсенал» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Атлетіко» (Іспанія)
Кошик 2: «Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Рома» (Італія), «Спортінг» (Португалія), «Астон Вілла» (Англія), «Порту» (Португалія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Бетіс» (Іспанія), ПСВ (Нідерланди).
Кошик 3: «Наполі» (Італія), «Вільярреал» (Іспанія), «Галатасарай» (Туреччина), «РБ Лейпциг» (Німеччина), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Лілль» (Франція), «Шахтар» (Україна), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Фенербахче» (Туреччина).
Кошик 4: «Штутгарт» (Німеччина), «Комо» (Італія), «Ланс» (Франція), «Славія» (Чехія), ЛАСК (Австрія), «Сабах» (Азербайджан), АЕК (Греція), «Вікінг» (Норвегія), «Слован».
В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.
Розклад матчів
- 1-й тур: 8–10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13–14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20–21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3–4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24–25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8–9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19–20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року
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