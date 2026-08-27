Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів
В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів

Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом

Визначилися всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування загального етапу турніру відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом. Згідно з регламентом, кожна команда проведе по вісім матчів на етапі ліги – по дві зустрічі з представниками кожного з чотирьох кошиків.

Учасники Ліги чемпіонів 2026/27

Кошик 1: «ПСЖ» (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Реал» (Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Арсенал» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Атлетіко» (Іспанія)

Кошик 2: «Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Рома» (Італія), «Спортінг» (Португалія), «Астон Вілла» (Англія), «Порту» (Португалія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Бетіс» (Іспанія), ПСВ (Нідерланди).

Кошик 3: «Наполі» (Італія), «Вільярреал» (Іспанія), «Галатасарай» (Туреччина), «РБ Лейпциг» (Німеччина), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Лілль» (Франція), «Шахтар» (Україна), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Фенербахче» (Туреччина).

Кошик 4: «Штутгарт» (Німеччина), «Комо» (Італія), «Ланс» (Франція), «Славія» (Чехія), ЛАСК (Австрія), «Сабах» (Азербайджан), АЕК (Греція), «Вікінг» (Норвегія), «Слован».

В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.

Розклад матчів

  • 1-й тур: 8–10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13–14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20–21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3–4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24–25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8–9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19–20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох.

Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аюб Буадді (ліворуч) трохи не дотягнув до сотні мільйонів
«Манчестер Сіті» зробив вундеркінда з Марокко третім найдорожчим новачком в історії
Вчора, 15:27
Чинні чемпіони розпочали захист титулу з упевненої перемоги
Серія А 2026/2027: результати першого туру
Вчора, 10:15
Мойзе Кен (праворуч) поки залишається у Флоренції
«Рома» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Італії Реклама
24 серпня, 11:00
Попри підписання, Родрі найближчим часом не зможе дебютувати за «Барселону» через травму
Гучний трансфер літа: Родрі став гравцем «Барселони»
18 серпня, 22:49
Іван Карпов працює на пропагандистському ресурсі «Матч ТБ»
Охоронці московського футбольного клубу поставили на коліна і побили російського пропагандиста
13 серпня, 16:13
Сабо шкодував, що «Динамо» вимушене грати під вивіскою виключно радянської, а не української національної команди
Що Сабо говорив про Україну агенту ЦРУ у 1967 році: несподівані деталі
12 серпня, 15:08
Ламін Ямаль не відмовився від власної «фішки»
«Лише 19, а вже чемпіон світу». Ямаль у власному стилі пустився в танець з Кубком світу
3 серпня, 16:00
Браїм Діас отримав нагоду повернутися в Серію A
«Мілан» підібрав двох кандидатів на роль атакувального півзахисника – ЗМІ
3 серпня, 11:28
Керім Алайбеговіч виступатиме в Серії A
«Ювентус» оголосив про трансфер таланта з чемпіонату Німеччини
2 серпня, 18:55

Новини

Стелла Захарова прокоментувала гучний скандал в українській гімнастиці
Стелла Захарова прокоментувала гучний скандал в українській гімнастиці
«Барселона» – «Атлетік». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Іспанії
«Барселона» – «Атлетік». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Іспанії
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів
«Допомоги не було». Чемпіон Європи Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням збору
«Допомоги не було». Чемпіон Європи Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням збору
«Старий боягуз». Неймар посварився з 69-річним журналістом
«Старий боягуз». Неймар посварився з 69-річним журналістом
«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»
«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua