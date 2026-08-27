Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів

Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом

Визначилися всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування загального етапу турніру відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом. Згідно з регламентом, кожна команда проведе по вісім матчів на етапі ліги – по дві зустрічі з представниками кожного з чотирьох кошиків.

Учасники Ліги чемпіонів 2026/27

Кошик 1: «ПСЖ» (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Реал» (Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Арсенал» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Атлетіко» (Іспанія)

Кошик 2: «Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Рома» (Італія), «Спортінг» (Португалія), «Астон Вілла» (Англія), «Порту» (Португалія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Бетіс» (Іспанія), ПСВ (Нідерланди).

Кошик 3: «Наполі» (Італія), «Вільярреал» (Іспанія), «Галатасарай» (Туреччина), «РБ Лейпциг» (Німеччина), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Лілль» (Франція), «Шахтар» (Україна), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Фенербахче» (Туреччина).

Кошик 4: «Штутгарт» (Німеччина), «Комо» (Італія), «Ланс» (Франція), «Славія» (Чехія), ЛАСК (Австрія), «Сабах» (Азербайджан), АЕК (Греція), «Вікінг» (Норвегія), «Слован».

В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.

Розклад матчів

1-й тур: 8–10 вересня 2026 року;

2-й тур: 13–14 жовтня 2026 року;

3-й тур: 20–21 жовтня 2026 року;

4-й тур: 3–4 листопада 2026 року;

5-й тур: 24–25 листопада 2026 року;

6-й тур: 8–9 грудня 2026 року;

7-й тур: 19–20 січня 2027 року;

8-й тур: 27 січня 2027 року

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