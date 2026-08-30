Бігмен збірної України Ростислав Новицький: «У США я навчився грати фізично»

Центровий української команди про гру в США та дебют за національну команду

Чоловіча збірна України з баскетболу вже завтра, 31 серпня, проведе свій другий матч на другому етапі відбору на Чемпіонат світу 2027. Після стартової перемоги проти Греції синьо-жовті зіграють важливий матч проти Чорногорії на виїзді в Спортивному центрі Морача.

Напередодні матчу «Главкому» вдалося поспілкуватися з бігменом національної команди Ростиславом Новицьким. У розмові Новицький пригадав свій дебют за збірну України, а також детальніше розповів про досвід виступів у США та Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі.

Ви увірвалися до збірної України після того, як вас колишній головний тренер Віталій Степановський викликав на товариський турнір у Тайпеї. Розкажіть, як ви підходили до своїх дебютних виступів за національну команду?

Це дійсно був мій перший приїзд у збірну. Тоді ми два тижні цілеспрямовано всі разом тренувалися, а потім поїхали грати. На тому турнірі я багато набирав очок, але це все, що мені звідти запам'яталося.

Як ви зараз сприймаєте те, що вже стали одним із провідних бігменів збірної України, якого досить часто викликають до національної команди?

Коли мене викликають, це, звичайно, добре для мене. Я приїжджаю працювати й робити те, що від мене хоче тренер.

Ви пройшли і американську школу баскетболу, граючи в в NCAA за «Фордгем». Чи зв'язувалася з вами Федерація ще тоді, щоб ви почали виступати за збірну, чи вони просто спостерігали за вами?

Точно не знаю, чи вони за мною спостерігали, але тоді ще не викликали. Вперше мене викликали після того, як я приїхав у «Валмієру» і провів там сезон. І саме після цього мене вперше запросили на тренування збірної.

Що вам найбільше дав досвід виступів у NCAA у плані професійного баскетболу?

Думаю, там я навчився грати фізично. Це, напевно, найбільший плюс для мене – те, що я навчився цьому в NCAA, і вже далі почав переносити на свою європейську кар'єру.

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Ви багато пограли у Європі, зокрема, у Латвійсько-Естонській Баскетбольній Лізі. Чим вам цей чемпіонат найбільше сподобався, а що, навпаки, не подобалося?

Це не найсильніший чемпіонат у Європі, тому я приїхав туди винятково показати себе, проявити свої можливості. І мені це вдалося непогано. Зараз я перейшов до румунського чемпіонату, і це для мене справжній крок уперед.

Зараз у збірній Україні наявні багато андерсайзних (гравці, які нижче зростом від традиційних п'ятих номерів – «Главком») центрових (ви, В'ячеслав Бобров, Артем Ковальов). Наскільки вам складно грати на позиції андерсайзного центрового, і захищатися проти хлопців зі зростом на 10-15 см вище?

У матчі з Грецією мені насправді трохи важко боротися проти греків, які більші за мене. Але я просто стараюся викладатися на максимум, грати з енергією, і, думаю, це мені дуже допомагає.

Нагадаємо, що форвард збірної України Іван Ткаченко розповів «Главкому» про адаптацію до іноземних чемпіонатів, особливості постійних переїздів та підтримку від своєї родини.