Тренер «Шахтаря» Туран прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів

Донецький клуб дізнався імена своїх суперників у основному раунді головного єврокубка

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів для «гірників». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу донецького клубу.

У основному раунді підопічні турецького тренера зустрінуться з мадридським «Реалом», «Інтером», лісабонським «Спортінгом», ПСВ, «Фенербахче», «РБ Лейпциг», «АЕК» Афіни та «Слован» Братислава.

Про емоції після жеребкування

«Передусім ми неймовірно раді. Для команди, яка представляє країну, що перебуває в стані війни, прямий вихід до Ліги чемпіонів означає набагато більше, ніж просто футбол. Це символізує надію та дає людям привід усміхатися. Ми дуже пишаємося. Ми хочемо насолодитися цим досягненням, але водночас прагнемо залишатися вірними собі. Це найважливіше для нас. Ми хочемо грати як «Шахтар».

Щодо наших суперників – що тут скажеш? Ми говоримо про одні з найбільших клубів світового футболу – команди, які вигравали цей турнір, виходили у фінали й ставали легендарними у своїх країнах. Ми маємо величезну повагу до всіх них.

Кожен матч буде важливим і цінним для нас. Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе, показати, хто ми є, та наблизитися до наших мрій. Ми схвильовані, але водночас зберігаємо холодну голову. Ми знаємо, на що здатні, а також знаємо, над чим нам ще потрібно працювати», – зазначив Туран.

Про те, на зустріч з якими суперниками чекає найбільше

«Безумовно, є кілька дуже емоційних протистоянь для мене. Під час ігрової кар’єри я багато разів зустрічався з «Реалом» як із принциповим суперником, і, звісно, таке ж суперництво в мене було з «Фенербахче». Ми вигравали один в одного трофеї, поступалися один одному в боротьбі за них, і я зіграв багато дербі проти обох клубів. Тому я згадую обидва протистояння з великою повагою. Це будуть матчі, які вже мають свою історію, і, сподіваюся, вони подарують нові моменти, які люди пам’ятатимуть за красу футболу. Є також кілька дуже особистих зв’язків.

В «Інтері» грає Хакан Чалханоглу, який для мене не лише колишній товариш по команді, а й майже як брат. Він капітан нашої збірної, а тепер нам доведеться зіграти один проти одного.

У «Реалі» є Арда Гюлер – один із найяскравіших талантів нашої країни, людина, яка уособлює надію та майбутнє турецького футболу і якою ми всі пишаємося. Є ще один зв’язок, про який, можливо, пам’ятають не всі.

Головний тренер «РБ Лейпциг» Мартін Демікеліс був моїм одноклубником. Він був видатним професіоналом, провів чудову кар’єру, і для мене було прекрасним досвідом грати разом з ним. Тож матч із «РБ Лейпциго» також буде для мене дуже особливим», – заявив Туран.

Про те, як результати жеребкування вплинуть на шанси потрапити до плейоф

«Я зіграв і провів як тренер багато матчів упродовж свого життя і, чесно кажучи, не можу пригадати жодного легкого. Футбол вирішується на полі, і ми чудово усвідомлюємо рівень кожного суперника, з яким нам доведеться зустрітися. Це все історичні клуби із сильною футбольною культурою.

ПСВ – цікава атакувальна команда зі своїми традиціями. «АЕК» дуже добре розвивається і чудово організував роботу клубу в Греції. У «Словані» дуже хороший тренер і команда, яка бореться за кожен м’яч. Що я можу сказати про «Фенербахче»? Це один з найбільших клубів нашої країни, з великою культурою та складом, у якому багато гравців найвищого рівня. «РБ Лейпциг» – клуб, що активно розвивається, з чудовим тренером Мартіном Демікелісом. Це дуже цікава команда. А якщо взяти «Спортінг», «Реал» та «Інтер» – це клуби, які творили історію футболу. Тож після жеребкування мої відчуття не змінилися. Ліга чемпіонів – найвищий рівень у футболі.

Під час моєї ігрової кар’єри на шляху до фіналу з «Атлетіко» ми зустрічалися з «Ювентусом» на груповому етапі, потім з «Міланом», у чвертьфіналі – з «Барселоною», у півфіналі – з «Челсі», а у фіналі – з «Реалом». Якщо ви по-справжньому вірите, можливе все. Коли ми в «Шахтарі» вірили в себе, ми завжди показували, на що здатні. Наша мета – залишатися вірними собі, представляти футбол «Шахтаря» й боротися за наше майбутнє та мрії. У Лізі чемпіонів кожен гол і кожен окремий момент можуть мати вирішальне значення. Тому ми мусимо приділяти увагу кожній деталі та проживати кожну мить цього турніру повною мірою. Ми схвильовані. Ми пишаємося. Ми нікого не боїмося, але маємо велику повагу до кожного суперника», – зазначив Туран.

Минулого року під керівництвом Арди Турана гірники вийшли до півфіналу Ліги конференцій, де з загальним рахунком 2:5 поступились «Крістал Пелас». Чемпіонат України 2025/26 «Шахтар» завершив на першій позиції, набравши 72 очки.

Розклад матчів Ліги чемпіонів

1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;

2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;

3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;

4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;

5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;

6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;

7-й тур: 19-20 січня 2027 року;

8-й тур: 27 січня 2027 року.

Нагадаємо, що півзахисник «Фенербахче» Маттео Гендузі спровокував бійку після матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів з «Ліоном».