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Визначилися суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонів стартує 8 вересня
фото: «Шахтар»

В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів

Сьогодні, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Своїх майбутніх суперників дізнався донецький «Шахтар».

У загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів. Учасники жеребкування були розділені на чотири кошики на основі їхнього індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох.

Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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