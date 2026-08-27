Визначилися суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів

Сьогодні, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Своїх майбутніх суперників дізнався донецький «Шахтар».

У загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів. Учасники жеребкування були розділені на чотири кошики на основі їхнього індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

«Реал»

«Інтер»

«Спортінг»

ПСВ

«Фенербахче»

«РБ Лейпциг»

АЕК

«Слован»

В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.

Розклад матчів Ліги чемпіонів

1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;

2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;

3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;

4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;

5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;

6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;

7-й тур: 19-20 січня 2027 року;

8-й тур: 27 січня 2027 року.

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