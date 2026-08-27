Визначилися суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів
Сьогодні, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Своїх майбутніх суперників дізнався донецький «Шахтар».
У загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів. Учасники жеребкування були розділені на чотири кошики на основі їхнього індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону.
Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів
- «Реал»
- «Інтер»
- «Спортінг»
- ПСВ
- «Фенербахче»
- «РБ Лейпциг»
- АЕК
- «Слован»
В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів.
Розклад матчів Ліги чемпіонів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року.
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