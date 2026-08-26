У Баку вболівальники феєрверком відзначили вихід команди «Сабах» у Лігу чемпіонів

«Сабах» був заснований у 2017 році

«Сабах» вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів

Яскравим феєрверком у Баку вболівальники відзначили перемогу азербайджанської команди «Сабах» над ізраїльським «Хапоелем». Про це повідомляє «Главком».

Гра-відповідь «Сабаха» та «Хапоеля» в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів завершилася перемогою азербайджанської команди з рахунком 5:2 після додаткового часу. У першому матчі сильнішим був клуб із Ізраїлю – 2:1.

Отже, «Сабах» вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів. Клуб був заснований у 2017 році

Відразу після фінального свистка у Баку за допомогою феєрверку почали святкувати історичний успіх.

У минулому сезоні «Сабах» став чемпіоном та переможцем Кубка Азербайджану.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.