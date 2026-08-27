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Гравець «Ліона» спровокував бійку після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Гравець «Ліона» спровокував бійку після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)
Маттео Гендузі святкує перемогу над «Ліоном» у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
фото: Instagram Маттео Гендузі

Маттео Гендузі подарував футбольній спільноті інфопривід після вильоту «Ліону» з головного єврокубка

Французький півзахисик «Фенербахче» Маттео Гендузі спровокував масову бійку після матчу-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому турецький клуб обіграв «Ліон» (2:1) та з загальним рахуном 3:2 вийшов у основний раунд головного єврокубка. Про це повідомляє «Главком».

Перед матчем Гендузі, який є колишнім гравцем принципового суперника «Ліона» «Марселя», показував середній палець фанатам «ткачів». Після фінального свистка француз не перестав займатись провокаціями.

Півзахисник емоційно святкував перемогу над «Ліоном» та вигукував «Вперед, Марсель». Цього стало достатньо для того, щоб один з представників фрацузького клубу спробував вдарити Гендузі, що згодом переросло у бійку в підтрибунному приміщенні.

Для «Фенербахче» ця перемога у двоматчевому протистояні стала особливою: клуб з Туреччини вперше за 17 років зіграє у основному раунді Ліги чемпіонів.

Другу половину сезону 2025/26 кольори «Ліону» захищав український форварда Роман Яремчук, який приєднався до команди правах оренди з «Олімпіакоса». «Ткачі» мали можливість викупити контракт українця влітку, проте не стали активовувати цю опцію

Нагадаємо, що вже 27 серпня «Шахтар» дізнається, з ким зустрінеться у основному раунді Ліги чемпіонів. Серед потенційих суперників «гірників» є і «Фенербахче».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Олімпік (Ліон) ФК Фенербахче бійка

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