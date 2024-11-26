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Дівчина легіонера «Динамо» розповіла про пікантні переписки з його одноклубниками

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дівчина легіонера «Динамо» розповіла про пікантні переписки з його одноклубниками
Герреро цього літа перейшов у «Динамо» із «Зорі» за 2,5 млн євро
фото: Трибуна

До Едуардо Христина Крижановська зустрічалася з гравцем луганської «Зорі» Данилом Алефіренком

Кохана форварда «Динамо» Едуардо Герреро Христина Крижановська, зізналась, що їй пишуть його одноклубники. Зокрема, якщо вірити їй, інші «динамівці» пропонують дівчини розірвати стосунки з панамцем.

«У мене підгорає! Може і жонатиків розкрити? Як присилаєте свої причандали? І не тільки мені? А пацанчики з «Динамо» такі хороші друзі, тож чого ви не скажете Еді як пишете мені, щоб я його кинула бо ви ліпше? Та що я в ньому знайшла, вдень з ним спілкуєтесь, в очі дивитесь, а ввечері мені пишете!... Яка я гаряча та який він йоб*р те***ист!», – написала Крижановська в Instagram.

Нагадаємо, що Герреро цього літа перейшов у «Динамо» із «Зорі» за 2,5 млн євро. До Едуардо Христина зустрічалася з іншим гравцем луганського клубу Данилом Алефіренком.

Як повідомлялося, зіркового нападника «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінга Голанда виникли проблеми із законом у Швейцарії.

Як передає Blick, у форварда є неоплачений штраф у розмірі 60 швейцарських франків (близько 65 євро) у кантоні Во на заході країни.

У разі несплати штрафу Голанд може бути взятий під варту на один день під час наступного візиту до Швейцарії, де з 2023 року мешкає його батько Альф-Інге Голанд.

Однак таке покарання видається малоймовірним, оскільки при затриманні Ерлінгу буде достатньо оплатити штраф для того, щоб не потрапити до в'язниці.

У цьому сезоні Голанд зіграв у 16 матчах у складі «Манчестер Сіті». На рахунку Ерлінга 15 забитих м'ячів.

Нагадаємо, тренер англійського футбольного клубу «Суїндон» Іан Холлоуей вважає, що останні невдачі команди пов'язані з привидами.

У останніх п'яти матчах «Суїндон», який виступає в четвертій лізі Англії, здобув лише одну перемогу. Окрім того, цього тижня травмувався на тренуванні капітан команди Оллі Кларк.

«Я абсолютно спустошений, тому збираюся очистити територію тренувальної бази – кажуть, там водяться привиди. Десь неподалік знаходиться цвинтар. Щиро кажучи, я не жартую. Я думаю, що наш тренувальний майданчик знаходиться дуже близько до стародавнього поховання, тому я збираюся попросити свою дружину прийти і перепросити всіх цих померлих людей. Сподіваюся, нам пощастить трохи більше», – заявив Холлоуей.

Він також зазначив, що не впевнений, що вірить в існування привидів, але зазначив, що навколо клубу «відбуваються дивні речі».

Теги: ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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