Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» – «Ференцварош»: де і коли сьогодні дивитися трансляцію гри Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» – «Ференцварош»: де і коли сьогодні дивитися трансляцію гри Ліги Європи
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом

Гру «Динамо» – «Ференцварош» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 7 листопада, київське «Динамо» зіграє формально домашню гру з угорським «Ференцварошем» у четвертому турі Ліги Європи.

Гра пройде у німецькому Гамбурзі на стадіоні «Фолькспаркштадіон» . Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Динамо» – «Ференцварош» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна».

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що «Динамо» програло всі три попередні матчі в основному раунді Ліги Європи. Кияни поступилися італійському «Лаціо», німецькому «Хоффенгайму» та італійській «Ромі».

Як повідомлялося, «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

«Шахтар» починав свій четвертий поєдинок в сезоні Ліги чемпіонів з одним очком та без забитих голів. Натомість «Янг Бойз» підходив до гри з донеччанами після трьох поразок.

Між собою у Лізі чемпіонів клуби зустрічалися вперше від сезону 2016/17, коли зіграли у третьому раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру. Тоді команди обмінялись перемогами з однаковим рахунком 2:0, але за підсумком двоматчевого протистояння «гірники» поступились у серії пенальті.

«Шахтар» почав тиснути на «Янг Бойз» від початку першого тайму. На дев'ятій хвилині Егіналду забив гол, але його скасували через офсайд.

Згодом «Шахтар» зумів створити ще два небезпечні моменти біля воріт «Янг Бойз», однак відкрити рахунок вдалось швейцарцям на 27-й хвилині матчу. Шейк Ніассе віддав результативну передачу на Кастріота Імері, який забив гол.

Пізніше Георгій Судаков віддав прострільну передачу у штрафний майданчик, де її замкнув Олександр Зубков. А трохи згодом Судаков і сам став автором голу, простріливши у лівий нижній кут воріт швейцарців.

Ліга чемпіонів. Четвертий тур

«Шахтар» – «Янг Бойз» 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 – Імері, 27.

Після перемоги «Шахтар» піднявся на 26-те місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки. Наступний матч Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 27 листопада, коли на виїзді зіграє проти нідерландського ПСВ.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Теги: Ліга Європи ФК «Динамо» ФК Ференцварош НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тренер Роми озвучив причину відсутності Довбика в останньому матчі
Чому Довбик вперше не потрапив до заявки «Роми»: тренер пояснив причину
1 листопада, 13:40
У Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак
26 жовтня, 19:47
Аралу Шимширу загрожує покарання від УЄФА
Турецький гравець після матчу кричав «Свободу Палестині» і бажав смерті ізраїльським футболістам
25 жовтня, 14:57
13 грудня 2024 року відбудеться жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу для європейських команд
Україна втратила шанси на перший кошик при жеребкуванні кваліфікації чемпіонату світу з футболу
16 жовтня, 20:21
Після виконання національних гімнів Вучич підняв шарф, на якому були зображені прапори Росії та Сербії
Президент Сербії Вучич з прапором Росії вболівав за збірну своєї країни у Лізі націй
14 жовтня, 13:48
Раніше Петраков очолював юнацькі збірні України та національну команду
Українець Петраков втратив посаду головного тренера збірної Вірменії
13 жовтня, 22:41
Андрій Шевченко щойно зрівняв рахунок у матчі з Росією
Історичний успіх. 25 років тому збірна України з футболу здолала Росію у Москві
9 жовтня, 14:42
Нова форма збірних України з футбол
Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірних України
9 жовтня, 12:41
Йоган Нескенс ррацював асистентом головного тренера збірної Нідерландів та «Барселони»
Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс
8 жовтня, 09:21

Новини

«Динамо» – «Ференцварош»: де і коли сьогодні дивитися трансляцію гри Ліги Європи
«Динамо» – «Ференцварош»: де і коли сьогодні дивитися трансляцію гри Ліги Європи
Перша перемога «Шахтаря» та інші результати ігрового дня в Лізі чемпіонів
Перша перемога «Шахтаря» та інші результати ігрового дня в Лізі чемпіонів
«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
«Я ним дуже задоволений». Тренер Борнмута розхвалив Забарного
«Я ним дуже задоволений». Тренер Борнмута розхвалив Забарного
Олімпійських призерок з художньої гімнастики мобілізували до армії
Олімпійських призерок з художньої гімнастики мобілізували до армії
Міжнародний союз велосипедистів відсторонив російських спортсменів, які представляють ЦСКА
Міжнародний союз велосипедистів відсторонив російських спортсменів, які представляють ЦСКА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
8291
NYT: Північнокорейці зазнали значних втрат під час бою на Курщині
3906
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
3655
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua