Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»
Мілевський встяг у бійку просто під час матчу
фото з відкритих джерел

Артем Мілевський та Сергій Рибалка влаштували бійку під час поєдинку медіаліги

Колишні футболісти київського «Динамо» Артем Мілевський та Сергій Рибалка влаштували бійку під час матчу медіаліги. Як інформує «Главком», інцидент стався у поєдинку між командами Ruh Media Team та Ignis, швидко набувши розголосу в мережі.

На кадрах видно, що між ексдинамівцями спочатку спалахнула словесна перепалка, яка потім переросла в бійку. Партнерам за командою довелося втрутитися, щоб розборонити учасників конфлікту.

Після матчу в соцмережах команд було опубліковане спільне фото Мілевського з Рибалкою, які потиснули один одному руку.

«Тема закрита», – ідеться в підписі до фото, тож конфлікт уже вичерпано.

Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо» фото 1

Зазначимо, що Мілевський – гравець команди IGNIS. Рибалка – головний тренер RUH Media Team.

Нагадаємо, колишній форвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський розповів, чому не хоче спробувати себе у ролі тренера

До слова, Артем Мілевський розповів, що не зміг би так само дотримуватися спортивного режиму, як це робить португальський нападник Кріштіану Роналду.

Теги: Артем Мілевський тренер Сергій Рибалка конфлікт

Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»
Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»
