Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»

Мілевський встяг у бійку просто під час матчу

Артем Мілевський та Сергій Рибалка влаштували бійку під час поєдинку медіаліги

Колишні футболісти київського «Динамо» Артем Мілевський та Сергій Рибалка влаштували бійку під час матчу медіаліги. Як інформує «Главком», інцидент стався у поєдинку між командами Ruh Media Team та Ignis, швидко набувши розголосу в мережі.

На кадрах видно, що між ексдинамівцями спочатку спалахнула словесна перепалка, яка потім переросла в бійку. Партнерам за командою довелося втрутитися, щоб розборонити учасників конфлікту.

Артем Мілевський публічно побився з Сергієм Рибалкою.



Що саме не поділили колишній форвард "Динамо" та ексфутболіст збірної України, невідомо. Інцидент стався під час матчу між командами IGNIS, за яку (досі) грає Мілевський, і RUH Media Team, яку тренує Рибалка. pic.twitter.com/qMtmScIzaM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 17, 2026

Після матчу в соцмережах команд було опубліковане спільне фото Мілевського з Рибалкою, які потиснули один одному руку.

«Тема закрита», – ідеться в підписі до фото, тож конфлікт уже вичерпано.

Зазначимо, що Мілевський – гравець команди IGNIS. Рибалка – головний тренер RUH Media Team.

