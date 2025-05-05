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Найкращий тенісист світу відреагував на чутки про роман із російською моделлю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Найкращий тенісист світу відреагував на чутки про роман із російською моделлю
Таблоїд Chi опублікував світлину, на якій помітно що 23-річний Сіннер і Лієто прогулюються разом

Сіннер: До мене прикута велика увага, навіть поза кортом

Перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер вперше прокоментував чутки про його ймовірний роман із 31-річною російською моделлю Ларою Лієто. Про це повідомляє «Главком».

Раніше італійський таблоїд Chi опублікував світлину, на якій помітно що 23-річний Сіннер і Лієто прогулюються разом. Також зазначалося, що першу ракетку світу бачили разом із моделлю у Монте-Карло.

«До мене прикута велика увага, навіть поза кортом. І я здивувався, коли побачив фотографії, на яких немає нічого серйозного (сміється). Я не перебуваю у відносинах», – сказав Сіннер на прес-конференції.

Лара Лієто народилася в Росії, але довгий час мешкає за кордоном. Раніше вона зустрічалася з відомим актором Едрієном Броуді.

У 2024 році Сіннер зустрічався з іншою росянкою – тенісисткою Анною Калинською.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк висловила невдоволення поведінкою лідера рейтингу WTA білоруски Аріни Соболенко під час чвертьфінального матчу турніру WTA 1000 у Мадриді. 

У другому сеті на тайбрейку Соболенко невдало виконала першу подачу, після чого попросила закрити дах, бо їй нібито заважав дощ. Проте суддя відмовила білорусці. Соболенко вирішила не подавати другий раз і суддя все ж оголосила зупинку матчу.

У підсумку, гра закінчилася перемогою Соболенка у двох сетах – 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).

«Вона ніколи не виграє нагороду за спортивну поведінку, це точно», – сказала Костюк, звернувшись до своєї команди.

Нагадаємо, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також Сабаленка публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Теги: Яннік Сіннер теніс

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