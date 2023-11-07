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Росіяни масово вивозять золото за кордон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни масово вивозять золото за кордон
Росіяни вивозять золоті злитки у своєму багажі
фото із відкритих джерел

Росіяни масово тікають з батьківщини і забирають із собою золото у злитках

Російська митниця зафіксувала значне збільшення обсягів вивезення із країни злитків золота фізичними особами. Представники Федеральної митної служби Росії(ФМС) у коментарі російським ЗМІ наголосили, що золото є стратегічно важливим ресурсом, тому Кремль активно стежить за переміщенням цього дорогоцінного металу, особливо в руках приватних осіб. Про це пише Mnews.

«Найяскравішим прикладом є виявлення факту вивезення фізичною особою злитків загальною вагою понад 200 кг. При цьому громадянин, який вивозив золото, не зміг підтвердити походження злитків, коштів, на які він придбав ці злитки, а також мету їхнього вивезення», – заявили у пресслужбі ФМС Росії.

На початку листопада заступник голови мінфіну РФ Олексій Моїсеєв запропонував обмежити експорт золота фізичними особами. Ініціатива прозвучала у контексті обговорення у Держдумі РФ законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за незаконний обіг дорогоцінних металів. Станом на 4 листопада законопроект уже пройшов перше читання у державній Думі країни-агресора.

Нагадаємо, громадяни країни-агресора за дев'ять місяців 2023 здійснили за кордон на 20% більше поїздок, ніж рік тому. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн. поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн. Про це пишуть росЗМІ.

Згідно зі статистикою, найчастіше росіяни воліють виїздити до країн близького зарубіжжя, а також Єгипту, Туреччини, Таїланду та до Об'єднаних Арабських Еміратів. При цьому враховувалися виїзди з країни з різними цілями як туристичними, так і діловими, приватними тощо. З європейських країн серед популярних напрямів залишилася тільки Фінляндія. Лідером за кількістю поїздок також є Абхазія: за перші три квартали 2023 року кордон із цією країною перетнуло 4,6 млн росіян. До десятки найбільш відвідуваних держав потрапив і Китай, який не входив туди минулого року.

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Теги: росіяни золото кордон Абхазія Фінляндія Китай експорт митниця

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