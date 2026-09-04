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Костюк у яскравому стилі вибила безпрапорну росіянку з US Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Костюк у яскравому стилі вибила безпрапорну росіянку з US Open
Марта Костюк відправила «нейтралку» пакувати валізи
фото: Getty Images

Друга ракетка України продовжила поступ у Нью-Йорку

Українка Марта Костюк здолала нейтральну тенісистку з РФ Єкатєріну Алєксандрову в третьому раунді Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком».

Вітчизняна спортсменка впевнено розпочала матч. Вона виграла три гейми зі старту, зокрема взяла одну подачу росіянки. Ще один брейк Костюк оформила в шостому геймі.

Алєксандрова зуміла одного разу взяти подачу української тенісистки. Та не більше. Уже в дев'ятому геймі Костюк «під нуль» виконала власну подачу та закрила перший сет за 39 хвилин.

У другій партії безпрапорна суперниця спробувала перехопити ініціативу. Вона оформила брейк і намагалася піти у відрив (2:0). Утім, українка швидко вказала Алєксандровій на її місце. Костюк виграла шість геймів поспіль і оформила путівку в четверте коло змагань.

US Open. Одиночний розряд, третій раунд

  • Марта Костюк (Україна, 11) – Єлєна Алєксандрова (нейтр., 18) – 6:3, 6:2

До слова, Юлія Стародубцева здолала колишню третю ракетку світу в другому колі US Open. Українка розібралася з грекинею Марією Саккарі в трьох сетах. Третій раунд – найкращий виступ тенісистки в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Еліна Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США. Перша ракетка України в трьох партіях обіграла австралійську тенісистку Маю Джойнт. Матч тривав 130 хвилин.

Теги: US Open теніс Марта Костюк

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