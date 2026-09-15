Тенісна асоціація прокоментувала заяви тренера, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської
Тенісна асоціації GPTCA підтвердила, що Одобасич втратив членство саме через скандальні коментарі під дописом Ястремської
Сербський тенісний тренер Владімір Одобасич втратив членство у Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA) через свої скандальні коментарі під дописом української тенісистки Даяни Ястремської. Про це тенісна асоціація підтвердила у коментарі «Главкому».
GPTCA скасувала членство Одобасича через його коментарі під дописом Ястремської
На сторінці профілю серба на офіційному сайті GPTCA зазначено: «This membership has been suspended and is no longer valid» – «Це членство призупинено і більше не є чинним».
«Главком» звернувся до GPTCA за коментарем щодо Одобасича. У тенісній асоціації нам підтвердили, що він втратив членство саме через скандальні коментарі під дописом Ястремської.
Спортсменка опублікувала відео наслідків атаки РФ, а сербський тренер залишив під ним коментар «Bravo Rusija» («Браво, Росіє»).
Одобасич залишив під дописом Ястремської й інші провокаційні повідомлення. Зокрема, він написав «Never EU, never NATO», а також закликав до капітуляції України та заявляв про перемогу Сербії та Росії. В одному з коментарів тренер також бажав «смерті Хорватії, Німеччині та їхнім союзникам».
Владімір Одобасич: що відомо
Владімір Одобасич народився 24 серпня 1981 року. Працює тенісним тренером.
У 2022 році Одобасич був одним із випускників A-Level (найвищий) програми Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA). Серед лекторів цього курсу були, зокрема, Вольфганг Тім – батько і тренер екстенісиста Домініка Тіма, а також тренери та фахівці, які працювали з тенісистами рівня ATP топ-100 та Ігою Швьонтек.
Також Одобасич має досвід співпраці із Gilly Tennis Academy на Мальті.
У 2024 році Одобасич був заявлений як тренер на High Intensive Junior Tennis Camp у Поречі (Хорватія).
Як повідомлялося, Росія зруйнувала квартиру, який належить сім'ї тенісистки Даяни Ястремської.
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