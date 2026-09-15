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Тенісна асоціація прокоментувала заяви тренера, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Тенісна асоціація прокоментувала заяви тренера, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської
Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA

Тенісна асоціації GPTCA підтвердила, що Одобасич втратив членство саме через скандальні коментарі під дописом Ястремської

Сербський тенісний тренер Владімір Одобасич втратив членство у Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA) через свої скандальні коментарі під дописом української тенісистки Даяни Ястремської. Про це тенісна асоціація підтвердила у коментарі «Главкому».

GPTCA скасувала членство Одобасича через його коментарі під дописом Ястремської

На сторінці профілю серба на офіційному сайті GPTCA зазначено: «This membership has been suspended and is no longer valid» – «Це членство призупинено і більше не є чинним».

«Главком» звернувся до GPTCA за коментарем щодо Одобасича. У тенісній асоціації нам підтвердили, що він втратив членство саме через скандальні коментарі під дописом Ястремської.

Спортсменка опублікувала відео наслідків атаки РФ, а сербський тренер залишив під ним коментар «Bravo Rusija» («Браво, Росіє»). 

Одобасич залишив під дописом Ястремської й інші провокаційні повідомлення. Зокрема, він написав «Never EU, never NATO», а також закликав до капітуляції України та заявляв про перемогу Сербії та Росії. В одному з коментарів тренер також бажав «смерті Хорватії, Німеччині та їхнім союзникам».

Владімір Одобасич: що відомо

Владімір Одобасич народився 24 серпня 1981 року. Працює тенісним тренером.

У 2022 році Одобасич був одним із випускників A-Level (найвищий) програми Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA). Серед лекторів цього курсу були, зокрема, Вольфганг Тім – батько і тренер екстенісиста Домініка Тіма, а також тренери та фахівці, які працювали з тенісистами рівня ATP топ-100 та Ігою Швьонтек. 

Також Одобасич має досвід співпраці із Gilly Tennis Academy на Мальті.

У 2024 році Одобасич був заявлений як тренер на High Intensive Junior Tennis Camp у Поречі (Хорватія).

Як повідомлялося, Росія зруйнувала квартиру, який належить сім'ї тенісистки Даяни Ястремської. 

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Теги: теніс Даяна Ястремська скандал

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