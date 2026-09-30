Олександра Олійникова залишила WTA 1000 у Пекіні після першого кола

Це було перше очне протистояння українки та китаянки

Українка поступилась Юань Юе у 1/32 фіналу

Олександра Олійникова поступилась представниці КИтаю Юань Юе у першому колі WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Гра тривала 1 годину та 30 хвилин.

Українка поступилась за підсумками двох сетів (2:6, 3:6). У п'ятому геймі першого сету Олійникова звернулась до лікарів через проблеми з гомілкостопом.

У 1/32 фіналу на Юань Юе чекає зустріч з Міррою Андрєєвою.

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/64 фіналу

Олександра Олійникова – Юань Юе (Китай) [WC] – 2:6, 3:6

Раніше Даяна Ястремська здолала Кеті Макнеллі та вийшла до 1/32 фіналу тисячника у Пекіні.

До слова, Дарія Снігур стартувала на WTA 1000 у Пекіні з перемоги над Катажиною Кавою.