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Збірна Бельгії оновила заявку на матчі з Україною у Кубку Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна Бельгії оновила заявку на матчі з Україною у Кубку Біллі Джин Кінг
Фінал Кубку Біллі Джин Кінг стартує 27 вересня о 12:00 за Києвом
фото: Instagram Ханне Вандевінкель

Протистояння заплановане на 24 вересня

Збірна Бельгії з тенісу оновила заявку на Кубок Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфіналі турніру, який прийме китаймьке місто Шеньчжень, бельгійську тенісистки зустрінуться з Україною. Поєдинок відубдеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.

Початкова заявка виглядала таким чином: Ханне Вандевінкель (WTA 91), Елін Вандромм (WTA 128), Грет Міннен (WTA 182), Магалі Кемпен (WTA 35 в парі)

Оновлена заявка збірної Бельгї на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Ханне Вандевінкель (WTA 91)
  • Грет Міннен (WTA 182)
  • Яна Отципка (WTA 474)
  • Магалі Кемпен (WTA 35 в парі)
  • Лара Сальден (WTA 114 у парі)

Раніше було опубліковано заявку збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг. До неї через травму не потрапила Марта Костюк. також турнір пропустить Олександра Олійникова.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Ангеліна Калініна
  • Катаріна Завацька
  • Людмила Кіченок
Теги: Кубок Біллі Джин Кінг теніс

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