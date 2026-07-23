«Немає розуміння, як гратиме ПАОК». Костюк розповів про підготовку до матчу Ліги Європи

Ігор Костюк: Ми зробимо все, щоб нейтралізувати їхні сильні сторони

Перший матч протистояння сьогодні, початок – о 20:00 за київським часом

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк прокоментував налаштування команди на гру та стан футболістів перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Динамо».

Київське «Динамо» у першому раунді відбору кваліфікації Ліги Європи сезону 2026/27 у двоматчевому протистоянні здолало румунську «Університатю Клуж». Наступним суперником киян у відборі єврокубка став грецький ПАОК. Перший поєдинок стане номінально домашнім для «Динамо»: кияни прийматимуть грецьку команду на «Арені Люблін» у Польщі.

Костюк дав пресконференцію перед першим матчем «Динамо» – ПАОК та поділився очікуваннями від гри.

«Авжеж ми вивчали ПАОК. З приходом нового головного тренера (команду очолив італієць Алессіо Ліш – «Главком») в наявності не надто багато інформації, адже в команди змінилася стратегія. Ми розібрали заяви головного тренера, проаналізували товариські матчі, адже можна відслідкувати новий малюнок гри. Наразі немає остаточного розуміння, як гратиме ПАОК, але ми готуємося до різних тактичних схем із різними варіантами застосування гравців, розбираємо кожного футболіста індивідуально.

Уся команда гідна уваги, не виділятиму когось персонально. В ПАОКу грають індивідуально сильні футболісти. Ми аналізуємо це та робимо все, щоб нейтралізувати їхні сильні сторони та завадити зіграти у свій футбол.

У нас усе добре, конкуренція є. Стосовно Костянтина Вівчаренка, то він пройде глибший огляд. Лише тоді зможемо казати про складність травми та зрозуміти, скільки часу він пропустить. Михайленко та Тимчик тренуються за індивідуальною програмою. Лонвейк перебуває в загальній групі та готується до гри», – сказав Костюк.

Перший матч «Динамо» – ПАОК у другому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграють у четвер, 23 липня, о 20:00 за Києвом. Гра-відповідь відбудеться за тиждень – 30 липня.

Нагадаємо, київське «Динамо» оголосило про продовження співпраці з нападником збірної України з футболу Матвієм Пономаренком. 19-річний форвард підписав із «біло-синіми» нову довгострокову угоду. Контракт футболіста з київським клубом розрахований на п'ять років.