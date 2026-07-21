Іспанський пілот жорстко потролив аргентинських пасажирів літака після фіналу Чемпіонату світу

Відео з неоднозначним жартом стало вірусним у мережі

Іспанський пілот під час польоту жорстоко пожартував над пасажирами-аргентинцями після завершення фінального матчу Чемпіонату світу 2026, в якому Іспанія обіграла Аргентину (1:0). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Повідомляється, що пасажири на борту не мали доступу до інтернету і не знали, як завершився фінальний поєдинок мундіалю. Капітан екіпажу спокійно повідомив, що матч був напруженим, команди виклалися на повну, і додав: «Від себе ми хотіли привітати наших аргентинських співвітчизників...».

Почувши це, салон літака вибухнув гучними оваціями та святкуваннями. Але буквально за кілька секунд пілот продовжив і повідомив, що перемогла саме Іспанія. Після цих слів салон миттєво занурився у приголомшливу тишу, а емоції вболівальників змінилися розчаруванням.

Відео з цим розіграшем стало вірусним у соціальних мережах. Втім реакція на нього була неоднозначною. Поки одні користувачі назвали жарт кумедним, аргентинські ЗМІ та низка глядачів розкритикували капітана за надмірно жорстокий тролінг.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду лайкнув відео зі звинуваченнями ФІФА у корупції. Португалець поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

До слова, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.