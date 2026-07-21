Кукурелья заспівав пісню про себе і Голанда під час святкування перемоги Іспанії на мундіалі

Кукурелья заспівав про Голанда, який тремтить

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья разом із уболівальниками виконав пісню, присвячену йому самому та норвежцю Ерлінгу Голанду, під час святкування перемоги Іспанії на Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

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«Куку-куку-релья – він їсть паелью.

Куку-куку-рельє – він п'є «Естреллу».

Голанд тремтить, як наближається Кукурелья.

Голанд тремтить, як наближається Кукурелья!»

Саме цю пісню захисник збірної Іспанії заспівав разом з вболівальниками.

Кукурелья також виконував цю пісню після перемоги збірної Іспанії на Чемпіонаті Європи 2024 року.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.