Переповнені вулиці Мадрида і зустріч з королівською родиною. Як Іспанія відзначала перемогу на мундіалі

Понад мільйон людей вишикувалися маршрутом руху відкритого автобуса з гравцями збірної Іспанії в центрі Мадрида

Іспанія продовжує святкувати перемогу на Чемпіонаті світу з футболу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Після прийомів у прем'єр-міністра та короля Іспанії гравці збірної вирушили на відкритому автобусі Мадридом до площі Сібелес, де пройшли головні урочистості.

Понад мільйон людей зустрічали чемпіонів світу в центрі Мадрида

Автобус із гравцями іспанської команди вирушив центральними вулицями столиці, де тисячі вболівальників зустрічали їх, скандуючи «Іспанія, Іспанія!».

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За даними представництва уряду, понад мільйон людей вишикувалися маршрутом руху відкритого автобуса в центрі столиці.

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У понеділок, 20 липня, іспанські футболісти побували у палаці Сарсуела та в резиденції Монклоа, де команду прийняли королівська родина та голова іспанського уряду.

Монклоа вшановує чемпіонів світу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прийняв гравців збірної у резиденції Монклоа.

Глава уряду подякував команді та тренерському штабу за докладені зусилля та показану на турнірі гру.

Санчес закликав гравців та тренерів збірної постаратися захистити титул чемпіонів світу у 2030 році.

Офіційний прийом у короля

У палаці Сарсуела гравців іспанської збірної прийняли король Філіп VI та королева Летиція, а також принцеса Леонор та інфанта Софія.

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Іспанський монарх назвав завоювання титулу «епічним тріумфом» та подякував команді за те, що вона повернула Іспанію на вершину світового футболу.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.