Переповнені вулиці Мадрида і зустріч з королівською родиною. Як Іспанія відзначала перемогу на мундіалі
Понад мільйон людей вишикувалися маршрутом руху відкритого автобуса з гравцями збірної Іспанії в центрі Мадрида
Іспанія продовжує святкувати перемогу на Чемпіонаті світу з футболу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.
Після прийомів у прем'єр-міністра та короля Іспанії гравці збірної вирушили на відкритому автобусі Мадридом до площі Сібелес, де пройшли головні урочистості.
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Понад мільйон людей зустрічали чемпіонів світу в центрі Мадрида
Автобус із гравцями іспанської команди вирушив центральними вулицями столиці, де тисячі вболівальників зустрічали їх, скандуючи «Іспанія, Іспанія!».
За даними представництва уряду, понад мільйон людей вишикувалися маршрутом руху відкритого автобуса в центрі столиці.
У понеділок, 20 липня, іспанські футболісти побували у палаці Сарсуела та в резиденції Монклоа, де команду прийняли королівська родина та голова іспанського уряду.
Монклоа вшановує чемпіонів світу
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прийняв гравців збірної у резиденції Монклоа.
Глава уряду подякував команді та тренерському штабу за докладені зусилля та показану на турнірі гру.
Санчес закликав гравців та тренерів збірної постаратися захистити титул чемпіонів світу у 2030 році.
Офіційний прийом у короля
У палаці Сарсуела гравців іспанської збірної прийняли король Філіп VI та королева Летиція, а також принцеса Леонор та інфанта Софія.
Іспанський монарх назвав завоювання титулу «епічним тріумфом» та подякував команді за те, що вона повернула Іспанію на вершину світового футболу.
Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.
Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.
Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.
Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.
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