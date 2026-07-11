Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Кіліан Мбаппе відкрив рахунок в матчі проти Марокко
фото: Getty Images

«Завчасний фінал» мундіалю Франція – Іспанія зіграють 14 липня в Далласі

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе уникнув серйозної травми та готується зіграти у півфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання L'Equipe.

Мбаппе достроково завершив чвертьфінальну гру з Марокко (2:0), попросивши заміну, а потім додивлявся матч на лаві запасних із пакетом льоду на верхній частині правої стопи.

Згодом Кіліан швидко всіх заспокоїв. Спочатку він стрибав і танцював перед французькими вболівальниками після виходу до півфіналу, а потім повідомив партнерам, що це лише забій і все буде добре. Якщо після відновлення тренувань біль збережеться, його навантаження можуть скоригувати. Якщо не виникне нових ускладнень він зіграє у півфіналі мундіалю проти Іспанії.

Також Дідьє Дешам може розраховувати на повернення Орельєна Тчуамені. Півзахисник отримав ушкодження привідного м'язу напередодні матчу 1/8 фіналу проти Парагваю (1:0) і не встиг відновитися до чвертьфіналу. Тривала пауза перед півфіналом має дозволити йому повернутися до гри. Якщо футболіст «Реала» повністю відновиться, очікується, що він вийде в основному складі замість Ману Коне.

Матч між збірними Франції та Іспанії відбудеться у вівторок, 14 липня, в Далласі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії обіграла Бельгію (2:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У складі «фурії рохи» відзначились Руїс та Меріно.

До слова, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії, який зіграв 20 матчів на Кубку світу. 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Кіліан Мбаппе

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Омар Артан у 2025 році був визнаний найкращим футбольним арбітром Африки
Найкращий арбітр Африки, який отримав відмову у в'їзді до США на Мундіаль, готовий працювати в Росії
11 червня, 16:22
Ігор Костюк обрав 36 футболістів «Динамо», які пройдуть медогляд
Костюк визначився зі списком футболістів «Динамо», які пройдуть медогляд і готуватимуться до Ліги Європи
12 червня, 10:57
У матчі проти команди Хорватії Кейн реалізував п'ятий 11-метровий на світових першостях
Кейн після гри з Хорватією на Чемпіонаті світу став автором унікального досягнення
18 червня, 08:40
Хорхе Мессі біля будівлі суду кілька років тому
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
18 червня, 21:58
Дональд Трамп відомий своєю любов'ю до масштабних історичних подій
Трамп оголосив, чи вручатиме він особисто трофей переможцю Чемпіонату світу 2026
24 червня, 02:38
Карло Анчелотті під час тренування збірної Бразилії на ЧС-2026
Анчелотті оцінив готовність Неймара зіграти на Чемпіонаті світу 2026
24 червня, 11:59
Бруніньйо завершив український етап кар'єри
Лідер середняка Прем'єр-ліги переїхав у чемпіонат Ізраїлю
2 липня, 21:26
Ліам Росеньйор повернувся до тренерської діяльності
Провальний екстренер «Челсі» знайшов роботу в чемпіонаті Франції
7 липня, 16:30
Альваро Арбелоа повернувся на Туманний Альбіон
Екстренер «Реала» працевлаштувався в чемпіонаті Англії
8 липня, 16:21

Новини

Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних
Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних
Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua