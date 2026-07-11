Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу

«Завчасний фінал» мундіалю Франція – Іспанія зіграють 14 липня в Далласі

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе уникнув серйозної травми та готується зіграти у півфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання L'Equipe.

Мбаппе достроково завершив чвертьфінальну гру з Марокко (2:0), попросивши заміну, а потім додивлявся матч на лаві запасних із пакетом льоду на верхній частині правої стопи.

Згодом Кіліан швидко всіх заспокоїв. Спочатку він стрибав і танцював перед французькими вболівальниками після виходу до півфіналу, а потім повідомив партнерам, що це лише забій і все буде добре. Якщо після відновлення тренувань біль збережеться, його навантаження можуть скоригувати. Якщо не виникне нових ускладнень він зіграє у півфіналі мундіалю проти Іспанії.

Також Дідьє Дешам може розраховувати на повернення Орельєна Тчуамені. Півзахисник отримав ушкодження привідного м'язу напередодні матчу 1/8 фіналу проти Парагваю (1:0) і не встиг відновитися до чвертьфіналу. Тривала пауза перед півфіналом має дозволити йому повернутися до гри. Якщо футболіст «Реала» повністю відновиться, очікується, що він вийде в основному складі замість Ману Коне.

Матч між збірними Франції та Іспанії відбудеться у вівторок, 14 липня, в Далласі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії обіграла Бельгію (2:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У складі «фурії рохи» відзначились Руїс та Меріно.

До слова, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії, який зіграв 20 матчів на Кубку світу.