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Швейцарія і Колумбія у серії пенальті визначили останнього чвертьфіналіста Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Швейцарія і Колумбія у серії пенальті визначили останнього чвертьфіналіста Чемпіонату світу
Переможця визначила післяматчева лотерея
фото: EFE

Суперники не виявили сильнішого за 120 хвилин із гаком

Національна команда переграла збірну Швейцарії у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

На груповому етапі «червоні хрести» набрали сім очок і впевнено виграли квартет B. У першому раунді плейоф швейцарці перетнулися зі збірною Алжиру. Перемогу європейській команді (2:0) забезпечили нападники Емболо та Ндоє.

Натомість «кав'ярники» тріумфували в групі K, набравши ті ж сім пунктів без жодної поразки. У рамках 1/16 фіналу команда Нестора Лоренсо здолали збірну Гани (1:0). Переможний м'яч оформив хавбек Аріас.

Перебіг подій

У стартові хвилини м'яч під контроль взяли «кав'ярники». Натомість швейцарці радо взялися грати другим номером. Утім, перший момент виник аж перед екватором тайму – Пуерта змусив попрацювати Кобеля діагональним ударом у «дев'ятку».

Після водопою відповіла збірна Швейцарії. Це Рідер не зміг переграти Варгаса пострілом у ближній кут після передачі Фройлера. Завершилася же перша 45-хвилинка серією атак латиноамериканців, але без особливої гостроти.

А от на початку другої половини активнішими були підопічні Мурата Якіна. Спершу Соу змарнував нагоду пробити з центру штрафного. А згодом Рідер зі штрафного трохи не докрутив м'яч у ближню «дев'ятку».

Колумбійська збірна відповіла напівмоментом Суареса. Форвард обікрав Джаку поблизу чужого штрафного, та пробити акцентовано він не зумів. А от після другої паузи на гідратацію суперники перейшли до вкрай обережного футболу.

Зрештою, матч перейшов в овертайм. Колумбійці двічі потурбували Кобеля. Спершу Лукумі після навісу Діаса головою пробив у поперечину, а потім Кампас не переграв голкіпера дальнім ударом. «Червоні хрести» відповіли моментом Амдуні – Варгас нівелював небезпеку.

Згодом забракло влучності й Джаці під час удару з дистанції. Натомість Кампас у чужому штрафному не зорієнтувався після відскоку та відправив м'яч над воротами з убивчої позиції. Справа перейшла до серії пенальті. Збірна Колумбії припустилася двох промахів проти одного та пропустила Швейцарію в 1/4 фіналу.

Cup tree provided by Sofascore

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

Швейцарія – Колумбія – 0:0 (пенальті – 4:3)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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