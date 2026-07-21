«Астон Вілла» розпочала перемовини про трансфер нападника «Челсі» – ЗМІ

Унаї Емері прагне зміцнити атакувальну лінію команди

Лондонський «Челсі» отримав пропозицію бірмінгемської «Астон Вілли» про перехід вінгера Алехандро Гарначо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Віллани» зібралися орендувати аргентинця. У договорі, найімовірніше, буде пункт про викуп Гарначо. Трансфер нападника схвалив тренерський штаб «Астон Вілли» на чолі з Унаї Емері.

Гарначо провів на «Стемфорд Брідж» лише рік. Минулого літа «сині» віддали за вінгера 46,2 млн євро «Манчестер Юнайтед». Утім, стати основним у складі «Челсі» аргентинець так і не зумів.

У сезоні 2025/26 Гарначо провів 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав вісім голів і чотири результативні передачі. Контракт нападника з лондонцями розрахований до літа 2032 року.

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