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«Астон Вілла» розпочала перемовини про трансфер нападника «Челсі» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Астон Вілла» розпочала перемовини про трансфер нападника «Челсі» – ЗМІ
Алехандро Гарначо не зміг освоїтися у британській столиці
фото: EFE

Унаї Емері прагне зміцнити атакувальну лінію команди

Лондонський «Челсі» отримав пропозицію бірмінгемської «Астон Вілли» про перехід вінгера Алехандро Гарначо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Віллани» зібралися орендувати аргентинця. У договорі, найімовірніше, буде пункт про викуп Гарначо. Трансфер нападника схвалив тренерський штаб «Астон Вілли» на чолі з Унаї Емері.

Гарначо провів на «Стемфорд Брідж» лише рік. Минулого літа «сині» віддали за вінгера 46,2 млн євро «Манчестер Юнайтед». Утім, стати основним у складі «Челсі» аргентинець так і не зумів.

У сезоні 2025/26 Гарначо провів 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав вісім голів і чотири результативні передачі. Контракт нападника з лондонцями розрахований до літа 2032 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Астон Вілла» ФК Челсі

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