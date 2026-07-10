ФІФА та УЄФА у 2022 році усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

В УЄФА зберігається максимально жорстке ставлення до повернення російських команд

Російський пропагандисти з ресурсу Sport24 назвали країни Європи, які виступають проти повернення російських футбольних клубів та збірної на міжнародну арену. Про це повідомляє «Главком».

«В УЄФА зберігається максимально жорстке ставлення до повернення російських команд. Низка національних асоціацій продовжує виступати категорично проти участі російських збірних та клубів у турнірах під егідою УЄФА, і не готові розглядати можливість проведення офіційних матчів із Росією.

Серед таких федерацій – Англія, Франція, Німеччина, Польща, Україна, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Бельгія, Шотландія, Уельс, Ірландія, Ісландія, Ліхтенштейн, країни Балтії та Румунія.

Саме позиція цих асоціацій сьогодні вважається однією з головних перешкод на шляху повноцінного повернення російського футболу до європейських змагань», – зазначають пропагандисти.

Наголошується, що через позицію футбольних асоціацій УЄФА у ФІФА вважають за краще діяти максимально обережно, намагаючись виробити рішення, яке дозволить уникнути конфронтації з представниками європейського футболу.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.